क्लर्क ने प्रिंसिपल से कहा, मैं भाभी के मर्डर में जे जा चुका हूं, जाते-जाते दे गया यह धमकी

कानपुर में लड़कियों के एक स्कूल की क्लर्क ने अपनी प्रिंसिपल को धकमी दी और उस पर हमले की कोशिश की. महिला प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी क्लर्क के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया है.

कानपुर:

जिस जगह को समाज शिक्षा का मंदिर मानकर पूजता है, जहां माता-पिता अपनी बेटियों को सुरक्षित भविष्य के लिए भेजते हैं, वही जगह अगर महिला सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए, तो सवाल उठना लाजिमी है.ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र स्थित श्रीमती जमुना देवी बालिका विद्यालय में. यहां स्कूल के प्रधान लिपिक ने प्रधानाचार्य की इज्जत को तार-तार करने का प्रयास किया.

कब और कहां हुई यह घटना

जमुनादेवी बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्य ने स्कूल के प्रधान लिपिक पंकज कुमार पांडेय पर गंभीर आरोप लगाए हैं. प्रिंसिपल का आरोप है कि आरोपी क्लर्क पिछले काफी समय से उनके साथ अभद्रता कर रहा था. वह अक्सर बदनियती से उनके कक्ष में अकेले घुस आता था और उन्हें गंदी नजरों से घूरता था.

पीड़िता के अनुसार, आरोपी पंकज कुमार पांडेय का दुस्साहस इतना बढ़ा हुआ है कि वह खुलेआम अपने आपराधिक अतीत का हवाला देकर उन्हें डराता था. आरोपी अक्सर प्रिंसिपल को धमकी देता था कि मैं अपनी भाभी का मर्डर करके 14 महीने की जेल काट आया हूं, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता. इस अपराधी प्रवृत्ति के चलते वह स्कूल में अपना खौफ कायम करना चाहता था.

पुलिस में पीड़िता ने क्या शिकायत की है

पीड़िता के मुताबिक घटना वाले दिन हद तब पार हो गई जब वह अपने कक्ष में काम कर रही थी, तभी आरोपी पंकज जबरदस्ती उनके केबिन में घुस आया. प्रिंसिपल को अकेला पाकर उसने अश्लील गाना गाना शुरू कर दिया और गंदी हरकतें करने लगा. जब प्रिंसिपल ने इसका विरोध किया, तो वह दरिंदे की तरह उन पर झपट पड़ा. प्रिंसिपल ने अपनी आत्मरक्षा में जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया. उनकी चीख-पुकार सुनकर स्कूल के कर्मचारी, परिचारक और दूसरे कर्मचारी सदस्य प्रिंसिपल कक्ष की ओर दौड़े. लोगों को आता देख आरोपी वहां से भाग खड़ा हुआ. जाते-जाते भी आरोपी ने अपनी हैवानियत का परिचय दिया. उसने धमकी दी कि आज तो बच गईं, आगे नहीं बचोगी. उसने कहा, ''मैं तुम्हारा वह हाल करुंगा कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी.''

प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी प्रधान लिपिक पंकज कुमार पांडेय के खिलाफ छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी और महिला की गरिमा भंग करने से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.पुलिस मामले की जांच कर रही है.

