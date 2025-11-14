बिहार विधानसभा की तस्‍वीर अब कुछ हद तक साफ हो चुकी है. जो रूझान आ रहे हैं उससे अब तय हो चुका है कि बीजेपी और जेडीयू को मिले वोट्स के साथ राज्‍य में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता में वापसी कर रही है. एनडीए 200 से ज्‍यादा सीटों से धमाकेदार आगाज कर रही है जबकि महागठबंधन 28 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है.

बीजेपी के कई नेताओं ने इस बार चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी.पार्टी के स्‍टार कैंपेनर्स में एक चेहरा उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ भी रहे. अब जबकि बीजेपी राज्‍य में इस बार जीत के नए रिकॉर्ड बना रही है तो यह जानना अहम हो जाता है कि आखिर उन जगहों पर नतीजे कैसे रहे हैं जहां पर योगी आदित्‍यनाथ ने पार्टी के लिए प्रचार किया था.

योगी, बीजेपी के सबसे बड़े खिलाड़ी

योगी आदित्‍यनाथ ने बीजेपी के लिए जिन सीटों पर प्रचार किया उनमें गया, बेतिया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, दानापुर, पटना, सहरसा, रघुनाथपुर, सिवान, शाहपुर, बक्‍सर, लालगंज, अगियाव, केवाटी, छपरा, नागर, मुजफ्फरपुर, गरखा, दिघा, पटना, दरभंगा, मोहिबुद्दीन नगर, लखीसराय, बख्तियारपुर और गोपालगंज अहम थे. ये वो सीटें हैं जो जहां पर बीजेपी ने महत्‍वपूर्ण बढ़त बनाकर रखी हुई है. ये कुल 136 सीटें हैं यानी विधानसभा का एक बड़ा हिस्‍सा इन सीटों से आता है.

बिहार विधान सभा चुनाव में भाजपा-एनडीए गठबंधन की प्रचंड विजय की समर्पित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं जनता-जनार्दन का अभिनंदन!



यह ऐतिहासिक विजय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के विकासोन्मुख मार्गदर्शन और डबल इंजन सरकार की लोक-कल्याणकारी नीतियों पर… — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 14, 2025

कितनी सीटें किसके पास

यहां पर एनडीए ने बढ़त कायम रखी हुई है. कुल 136 सीटों में से बीजेपी 65 सीटों पर, जेडीयू 41, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 8, हिंदुस्‍तानी आवाम मोर्चा (सेक्‍युलर) 3, राष्‍ट्रीय लोकमोर्चा 1 सीट पर आगे बढ़ रही है यानी करीब 80 फीसदी सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं. वहीं योगी की मौजूदगी का खामियाजा महागठबंधन को भी चुकाना पड़ा है. यहां पर राष्‍ट्रीय जनता दल (आरजेडी) 16, ओवैसी की AIMIM 1 और 1 सीट पर कम्‍युनिस्‍ट पार्टी आगे है.





