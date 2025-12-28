750 करोड़ की दौलत ने गैंगस्टर विनय त्यागी को मरवाया? बहन, बेटी के खुलासे, हमले की कहानी में कितने किरदार

पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी विनय त्यागी की मौत शनिवार को ऋषिकेश एम्स में हो गई थी. हिस्ट्रीशीटर विनीत त्यागी चार दिन पहले लक्सर में पुलिस अभिरक्षा में अज्ञात हमलावरों ने गोली से घायल कर दिया था इसके बाद को क्या अपराधी विनय त्यागी को तुरंत हायर सेंटर ऋषिकेश एम्स में लाया गया लेकिन शनिवार को विनय त्यागी की मौत इलाज के दौरान हो गई विनीत त्यागी कोई ऐसा नाम नहीं था की जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश दिल्ली और उत्तराखंड में ना हो.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी विनय त्यागी ने मात्र 16 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में अपना कदम रखा और उसके बाद इसका वर्चस्व और उसका नाम बढ़ता ही चला गया गैंगस्टर विनय त्यागी के खिलाफ उत्तर प्रदेश दिल्ली और उत्तराखंड में लगभग 57 से अधिक मुकदमों की एक लंबी फेहरिस्त है . विनय त्यागी पर अपहरण हत्या समेत कई संगीत धाराओं में मुकदमे तीन राज्यों में है. अब लिए समझते हैं कि आखिर इसको क्या गैंगस्टर विनय त्यागी की मौत के पीछे वजह क्या है मौत की वजह कोई और नहीं बल्कि विनय त्यागी की बेटी और बहन ने लगाए हैं.

शुक्रवार को ऋषिकेश में विनय त्यागी की बहन सीमा त्यागी ने आरोप लगाया था कि उनके भाई को एक साजिश के तहत फंसाया गया. विनय त्यागी की बहन सीमा त्यागी ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला करीब 750 करोड़ रुपये से जुड़ा है और इसके पीछे ठेकेदार सुभाष त्यागी की साजिश है. सीमा त्यागी ने कहा कि इस मामले के बाद से पूरे परिवार को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है.

सीमा त्यागी ने कहा कि ठेकेदार सुभाष त्यागी ने ईडी से बचने के लिए सारा पैसा डॉ प्रमोद त्यागी के यहां रखा था और यह बात डॉ प्रमोद ने विनय त्यागी को भी यह बात बताई थी डॉ प्रमोद और विनीत त्यागी ने यह प्लान बनाया था कि यह सारा पैसा ईडी को दे देते हैं सीमा त्यागी ने बताया कि इलेक्शन के दौरान सुभाष त्यागी ने विनय त्यागी को काफी परेशान किया था राजनीतिक रूप से भी और दूसरे तरीकों से भी.

गौरतलब है कि हरिद्वार जिले के लक्सर इलाके में 24 दिसंबर को विनय त्यागी को कोर्ट में पेशी के ले जाया जा रहा था. पुलिस का कहना है कि इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने हमला किया. मेरठ के हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी को इस दौरान कई गोलियां लगीं और एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराने के चार दिन बाद उसकी मौत हो गई.

वेस्ट यूपी के कुख्यात बदमाश विनय त्यागी पर मर्डर, हत्या के प्रयास, अपहरण और लूट डकैती समेत 64 मुकदमे दर्ज थे. इनमें से 38 मुकदमे अभी चल रहे हैं. 30 सितंबर को विनय त्यागी को देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने से चोरी के केस में जेल भेजा गया था. विनय त्यागी जागृति विहार मेरठ में रहता था, लेकिन वो मूल रूप से मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र के खाईखेड़ी गांव का रहने वाला था.

गैंगस्टर विनय त्यागी की बहन सीमा त्यागी ने कहा कि जब विनय त्यागी यह पैसा ईडी को देने जा रहा था तब यह सारी साजिश रची गई की विनय त्यागी को पकड़वा दिया जाए इस दौरान विनय त्यागी बचने के लिए भागा लेकिन विनय त्यागी और उसकी पत्नी को पकड़ लिया गया और दो दिन तक बिना किसी कानूनी कार्रवाई के तहत दोनों को पकड़ के रखा गया और दोनों को धमकियां दी गई कि तुम्हें मार दिया जाएगा उनसे सारी रिकवरी कर ली गई जिसमें करोड़ों रुपए जेवरात और बेनामी संपत्तियों के कागज थे.

गैंगस्टर विनय त्यागी की बहन सीमा त्यागी ने बड़ा आरोप लगाया है कि देहरादून जेल में बंद होने के बाद यह साजिश रची गई कि अब किसी का नाम ना आए इसलिए विनय त्यागी को मरवा दिया जाए सीमा त्यागी ने कहा कि विनय त्यागी की पत्नी निश्चि त्यागी के नाम से एक झूठी एप्लीकेशन देहरादून जेल में दी गई और कहा कि हम देहरादून नहीं आ सकते इसलिए रुड़की जेल में भेज दिया जाए सीमा त्यागी ने कहा कि जब फोन गया आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन दी है तो उनकी पत्नी ने साफ मना कर दिया.

वहीं, अपने पिता के साथ मौजूद विनय त्यागी की बेटी तन्वी त्यागी ने भी दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं. तन्वी का कहना है कि अस्पताल में इस मामले से जुड़े लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है और विनय त्यागी की हालत को लेकर परिजनों को सही जानकारी नहीं दी जा रही थी. विनीत त्यागी की बेटी तन्वी त्यागी ने कहा कि मैं अपने पिता से हॉस्पिटल के अंदर मिलने गई तो मुझे मिलने नहीं दिया गया जब हमारे गांव से लोगों ने आकर यहां पर हमारे लिए आवाज उठाई तब तब जाकर मुझे अपने पिता से मिलने अंदर भेजा गया इस दौरान मैंने अपने पिता से पूछा कि आप बता सकते हैं कि यह सब किसने किया तो मेरे पिता ने साफ शब्दों में कहा कि बेटा यह सब सुभाष त्यागी ने करवाया है.

अब गैंगस्टर विनय त्यागी पर हमला और विनय त्यागी की बहन और बेटी ने लगाए गए आरोपों पर कई तरह के सवाल उठाते हैं कि आखिर विनीत त्यागी की बहन और बेटी जो आरोप लगा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, क्या सही में 750 करोड रुपए की संदिग्ध रकम! , बेनामी संपत्ति इसके पीछे की वजह है!, ठेकेदार सुभाष त्यागी और डॉ प्रमोद त्यागी का विनय त्यागी मामले से क्या है लेना देना! क्या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश भी है.