गैंग्स ऑफ वासेपुर एक्ट्रेस ने ली यश के करियर की सबसे महंगी फिल्म में एंट्री, साउथ स्टार की पहली महंगी फिल्म

2026 की सबसे ज्यादा चर्चित और रहस्यमय फिल्मों में से एक, रॉकिंग स्टार यश की ‘टॉक्सिक, ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स अब और गहरा हो गया है, क्योंकि मेकर्स ने हुमा कुरैशी की एलिजाबेथ के रूप में पहली झलक जारी कर दी है. उम्मीदों को हमेशा चुनौती देने वाली हुमा की एंट्री इस डार्क दुनिया में रहस्य, आकर्षण और खामोश खतरे जैसा एहसास देती है, जो स्क्रीन पर गहरी छाप छोड़ने का वादा करती है. हुमा कुरैशी ने बीते सालों में फिल्मों और सीरीज के जरिए एक बेहतरीन सफर तय किया है. दमदार ड्रामों से लेकर बेखौफ कहानियों तक, डार्क थ्रिलर से लेकर बड़े पैमाने की सिनेमाई पेशकशों तक, उन्होंने हर किरदार में गहराई, वजन और सरप्राइजिंग एलिमेंट.
एलिजाबेथ के रूप में हुमा का पहला लुक अपने आप में एक दिलचस्प विरोधाभास है. एक कब्रिस्तान के बीच खड़ी, टूटे-फूटे पत्थर, पुराने फरिश्तों की मूर्तियों और भारी माहौल के बीच, वह एक चमकदार विंटेज काली कार के पास खड़ी हैं. ऑफ-शोल्डर काले परिधान में पुरानी दुनिया की शानो-शौकत बिखेरते हुए, लेकिन माहौल की गोथिक गंभीरता उनके किरदार में खतरे और रहस्य की ठंडी लहर भर देती है. कभी न देखे गए अंदाज में, वह शांत, नफासत से भरी, मगर अंदर से बेहद खतरनाक लगती हैं. उनकी आंखों में ऐसा असर है, जो बताता है कि उन्हें हंगामा करने की जरूरत नहीं, उनकी शालीनता ही हथियार है.
फिल्म की निर्देशक गीती मोहंदास ने हुमा को कास्ट करने पर कहा कि यह किरदार बेहद कठिन था और इसके लिए ऐसी अदाकारा चाहिए थी जिसमें रुतबा, गहराई और जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस हो. फ्रेम में आते ही हुमा ने एलिजाबेथ को जिंदा कर दिया. उन्होंने कहा, हुमा सवाल करती हैं, सोचती हैं और अपने किरदार को चुनौती देती हैं, और यही संवाद इस सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा रहा. यह परफॉर्मेंस उनके करियर का बड़ा मोड़ बनने जा रहा है.
केजीएफ चैप्टर 2 के बाद चार सालों तक बड़े पर्दे से दूर रहने के बाद यश ‘टॉक्सिक, ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' के साथ धमाकेदार वापसी कर रहे हैं. यश और गीती मोहंदास द्वारा लिखी और निर्देशित यह फिल्म कन्नड़ और अंग्रेजी में शूट की गई है और हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम समेत कई भाषाओं में रिलीज होगी. बता दें कि केजीएफ-2 का बजट 100 करोड़ था. यह अब तक की यश की सबसे महंगी फिल्म थी. इसके बाद अब टॉक्सिक 200 करोड़ के बजट के साथ यश के करियर की सबसे महंगी फिल्म बन गई है.
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता राजीव रवि की सिनेमैटोग्राफी, रवि बसरूर का संगीत, उज्ज्वल कुलकर्णी की एडिटिंग, टीपी आबिद का प्रोडक्शन डिजाइन और जॉन विक फेम जे जे पेरी के साथ एनबरिव और केचा खाम्फाक्दी का धमाकेदार एक्शन इस फिल्म को तकनीकी रूप से और भी विशाल बनाता है. केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के तहत बनाई गई ‘टॉक्सिक' 19 मार्च 2026 के बड़े त्योहारों वाले वीकेंड पर धमाकेदार रिलीज के लिए तैयार है.
