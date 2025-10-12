विज्ञापन
UP में 12 लुटेरी दुल्हनों का आतंक, शाम को करवाचौथ मनाया, आधी रात सोने के गहने लेकर हुईं फरार

Aligarh News: बीजेपी की पूर्व महापौर शकुंतला भारती ने कहा कि बिहार से शादी कराने के नाम पर ठगी करने वाला एक संगठित गिरोह सक्रिय है. इस गिरोह ने प्रतीक शर्मा और शेर सिंह दोनों परिवारों को निशाना बनाया है. दोनों मामलों में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

UP में 12 लुटेरी दुल्हनों का आतंक, शाम को करवाचौथ मनाया, आधी रात सोने के गहने लेकर हुईं फरार
अलीगढ़ में दुल्हनें गहने लेकर फरार.
  • अलीगढ़ में लुटेरी दुल्हनों का गैंग इन दिनों एक्टिव है, जो शादी के बाद गहने लेकर फरार हो जाती हैं.
  • चार शादियां आठ अक्टूबर को बिहार से दलालों के जरिए हुईं, जिनमें दो दुल्हनें करवाचौथ के दिन फरार हो गईं.
  • दुल्हनों ने घरवालों को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया और सोने-चांदी के जेवर लेकर भाग गईं.
अलीगढ़:

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इन दिनों लुटेरी दुल्हनों के गैंग ने दहशत मचाई है. पिछले कुछ दिनों में इस तरह की 12 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जो शादी के कुछ ही दिनों में ससुराल वालों को लाखों का चूना लगाकर फरार हो गईं. अब तक चार मामलों में FIR दर्ज करने की बात चल रही है. चार शादियां 8 अक्टूबर को ही हुई थीं. करवाचौथ के मौके पर ठगी के मामले हैरान करने वाले हैं. यहां दो अलग-अलग घरों में नई नवेली दुल्हनें करवाचौथ की रात लाखों के जेवर लेकर फरार हो गईं.

दोनों शादियां बिहार से दलालों के जरिए कराई गई थी और दोनों ही मामलों में दुल्हनों ने पतियों की लंबी उम्र के लिए करवाचौथ का व्रत रखा था. चांद देखकर व्रत खोला और फिर घरवालों को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया. घर वालों के बेहोश होते ही दोनों कीमती जेवर लेकर फरार हो गईं. अब पीड़ित परिवारों ने बीजेपी की पूर्व महापौर से मदद की गुहार लगाई है.

दलाल ने कराई शादी, दो दिन बाद ही दुल्हन फरार

पहला मामला अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के गंगा धाम कॉलोनी का है. यहां रहने वाले प्रतीक शर्मा ने बताया कि उनकी शादी बिहार से हुई थी. शादी कराने वाले मुकेश गुप्ता ने इसके बदले उनसे एक लाख तीस हजार रुपये लिए थे. लेकिन शादी के सिर्फ दो दिन बाद ही दुल्हन करवाचौथ की रात सोने की चूड़ियां, पेंडेंट और साढ़े तीन तोले की चांदी की पायल लेकर फरार हो गई. घर से बाहर निकलने के लिए उसने रस्सी का इस्तेमाल किया. वह छत से रस्सी के सहारे नीचे उतरी और भाग गई. पीड़ित ने अब अपने जेवरात और शादी के बदले दी गई रकम वापस दिलाने की मांग की है.

शादी के दिन जेवर लेकर फुर्र हुई दुल्हन

दूसरा मामला थाना इगलास क्षेत्र का है. यहां कस्बा हिंगलाज के रहने वाले शेर सिंह ने बताया कि दलाल मुकेश गुप्ता के जरिए ही उनके बेटे की शादी भी बिहार से 8 अक्टूबर को हुई थी. 10 अक्टूबर को कोर्ट मैरिज भी कराई थी. शादी कराने के नाम पर बिहार के एक व्यक्ति के खाते में उनसे साठ हजार रुपये और बाकी रकम नगद ली गई, लेकिन करवा चौथ की रात यहां भी दुल्हन जेवरात लेकर फरार हो गई. परिवार ने अब ठग गिरोह के खिलाफ पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पीड़ित लगा रहे मदद की गुहार

इस मामले में बीजेपी की पूर्व महापौर शकुंतला भारती ने कहा कि बिहार से शादी कराने के नाम पर ठगी करने वाला एक संगठित गिरोह सक्रिय है. इस गिरोह ने प्रतीक शर्मा और शेर सिंह दोनों परिवारों को निशाना बनाया है. उन्होंने कहा कि दोनों परिवारों की शिकायत पर पुलिस अधिकारियों से बात कर रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

