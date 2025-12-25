विज्ञापन
मां के न्यूड वीडियो दिखाकर करता था अपमानित, युवक ने साथी के साथ कैंची से गोंदकर मार डाला

उत्तर प्रदेश के बदायूं से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने एक युवक की हत्या के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है. युवक की हत्या में अवैध संबंधों की बात सामने आ रही है.

बदायूं:

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है. वहां अवैध संबंधों की रंजिश में दो लोगों ने एक युवक की जान ले ली. युवक की हत्या के बाद आरोपियों ने शव में ईंटा बांधकर उसे तालाब में डाल दिया था. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पूछताछ में एक आरोपी ने बताया है कि मृतक का उसकी मां से संबंध था. उसने उसकी मां के साथ आपत्तिजनक वीडियो बना रखा था. इसे दिखाकर वह उसे अपमानित करता था. इस वजह से उसकी हत्या हुई है.  

क्या है पूरा मामला

यह मामला जिले के थाना और नगर पंचायत फैजगंज बेहटा के वार्ड नंबर छह का है. वहां मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले आरके विश्वास पिछले करीब 40 साल से रह हे हैं. उनके 25 साल के बेटे प्रतीश उर्फ पिंटू का शव 22 दिसंबर को उनके घर के पीछे तालाब में ईंटों से बंधा मिला था.पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान पाए गए.इससे हत्या की पुष्टि हुई. 

पुलिस की जांच में सामने आया कि आरके विश्वास के क्लीनिक पर काम करने वाले दो कंपाउंडर आशिक और संजू ने इस वारदात को अंजाम दिया है. पूछताछ में संजू ने बताया कि उसकी मां के मृतक पिंटू से अवैध संबंध थे. पिंटू के पास उसका एक वीडियो था. उसे वायरल करने की धमकी देकर वह उसे अपमानित करता था. वहीं आशिक ने कबूल किया है कि उसके अवैध संबंध पिंटू की ममेरी भाभी से थे.इस बात की जानकारी पिंटू को हो गई थी. उसने यह बात अपने भाई को बता दी थी.

इसी रंजिश में दोनों ने मिलकर पिंटू की हत्या की योजना बनाई.दोनों ने पिंटू के पिता और भाई की गैर मौजूदगी में पिंटू को नशीला इंजेक्शन देकर बेहोश किया. इसके बाद कैंची से गोदकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद दोनों ने शव को ईंटों से बांधकर तालाब में फेंक दिया.पुलिस ने हत्या के इस मामले का 48 घंटे में खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. 

