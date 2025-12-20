विज्ञापन
मैनपुरी में हैवानियत: ठंड में 2 मासूमों को निर्वस्त्र कर दी ऐसी सजा, VIDEO देख भड़के लोग

मैनपुरी से एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दो नाबालिग बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया. यह पूरी घटना कैमरे में कैद हुई और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. प्रमोद कुमार पांडे की रिपोर्ट

मैनपुरी में हैवानियत: ठंड में 2 मासूमों को निर्वस्त्र कर दी ऐसी सजा, VIDEO देख भड़के लोग
  • मैनपुरी के देवी रोड पर एक युवक ने ठंड में दो नाबालिग बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया
  • युवक ने बच्चों को निर्वस्त्र कर जमीन पर नाक रगड़ने को मजबूर किया, घटना कैमरे में कैद हुई
  • वायरल वीडियो में बच्चे हाथ जोड़कर युवक से दया की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं
मैनपुरी से एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दो नाबालिग बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया. यह पूरी घटना कैमरे में कैद हुई और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. मामला मैनपुरी थाना कोतवाली क्षेत्र के देवी रोड का है. दुर्गा मंदिर के पास एक युवक कूड़ा बीनने वाले दो नाबालिग बच्चों के साथ बर्बरता करता नजर आ रहा है.

सूत्रों के मुताबिक, युवक ने ठंड के मौसम में दोनों बच्चों को निर्वस्त्र कर ‘मुर्गा' बनाया और जमीन पर नाक रगड़ने को मजबूर किया. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों नाबालिग बच्चे हाथ में डंडा लिए युवक के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए रहम की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन युवक पर कोई असर नहीं पड़ता.

घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश है. स्थानीय लोग और सामाजिक संगठनों ने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है. पूरे मामले पर सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर मौके पर पुलिस को भेज कर मामले की जांच की जा रही है जांच के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर कार्यवाही की जाएगी.

