Border 2 Box Office Collection: बॉर्डर 2 का तूफानी सफर जारी, सनी देओल की फिल्म ने 28 जनवरी को कमाए इतने करोड़

Border 2 Box Office Collection: सनी देओल स्टारर वॉर ड्रामा फिल्म ‘बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. टी-सीरीज द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने छह दिनों में भारत में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (NBOC) 231.83 करोड़ रुपये पार कर लिया है. इस तरह फिल्म दर्शकों के बीच अपनी मजबूत पकड़ कायम रखे हुए है. अनुराग सिंह ने फिल्म का निर्देशन किया है जबकि फिल्म में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, मोना सिंह और सोनम बाजवा लीड रोल में हैं.
बॉर्डर 2 डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
फिल्म 23 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस वीकेंड पर रिलीज हुई थी. पहले दिन शुक्रवार को इसने 32.10 करोड़ रुपये कमाए. शनिवार को कलेक्शन बढ़कर 40.59 करोड़ हो गया. रविवार को 57.20 करोड़ और गणतंत्र दिवस (सोमवार) पर पीक पर पहुंचकर 63.59 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. ये आंकड़े फिल्म को ओपनिंग वीकेंड में ही 193.48 करोड़ तक पहुंचा चुके थे.
यह भी पढ़ें: Border 2 Box Office Collection Live Updates: बॉर्डर 2 का छठे दिन का कलेक्शन, अरिजीत और बॉर्डर 2 विवाद, बॉर्डर 2 कलेक्शन डे 7
मंगलवार (पांचवां दिन) को वीकडे होने के बावजूद फिल्म ने 23.31 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे टोटल NBOC 216.79 करोड़ हो गया. बुधवार (छठा दिन) को कलेक्शन 15.04 करोड़ रहा, जिससे कुल भारत NBOC 231.83 करोड़ पहुंच गया. टी-सीरीज ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'गर्व से खड़ा है हिंदुस्तान!'
बॉर्डर 2 बजट और कास्ट
‘बॉर्डर 2' 1997 की क्लासिक फिल्म ‘बॉर्डर' की सीक्वल है, जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है. इसकी कहानी युवा सैनिकों के जज्बे, बलिदान और देशभक्ति पर केंद्रित है. फिल्म में सनी देओल लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर की भूमिका में हैं, जबकि वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी प्रमुख किरदारों में नजर आ रहे हैं. फिल्म में सोनम बजवा, मोना सिंह और मेधा राणा शामिल हैं.
निर्देशक अनुराग सिंह की यह फिल्म पैट्रियॉटिक थीम के साथ एक्शन, इमोशन और ड्रामा का शानदार मिश्रण पेश करती है. बॉर्डर 2 को 500 करोड़ रुपये का कलेक्शन करने के लिए दूसरा वीकेंड बेहद इम्पॉर्टेंट होगा. फिल्म का बजट लगभग 250 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं