ग्रेटर नोएडा में डॉक्टर ने 21वीं मंजिल से कूदकर दी जान, घर में मौजूद थे माता-पिता, अब वजह तलाश रही पुलिस

- ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में स्थित 14 एवेन्यू की 21वीं मंजिल से कूदकर एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली
- मृतक शिवा की उम्र 29 साल थी, वो मथुरा का रहने वाला था. नोएडा में वो अपनी बहन के पास आया हुआ था
- शिवा 2015 बैच का छात्र था, उसने दिल्ली के एक निजी कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की थी
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक बहुमंजिला इमारत से कूदकर ट्रेनी डॉक्टर ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. यह घटना सोमवार की है. ट्रेनी डॉक्टर ने इमारत की 21वीं मंजिल से छलांग लगा दी. इससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है.
घटना बिसरख थाना क्षेत्र के गौर सिटी में स्थित 14 एवेन्यू की है. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस को मौके से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है.
पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम शिवा (29) है. वो मूल रूप से मथुरा का रहने वाला था. वो मम्मी-पापा के साथ अपनी बहन के यहां गौर सिटी टू आया था. सोमवार दोपहर शिवा अचानक फ्लैट से बाहर निकाला और बालकनी से नीचे छलांग लगा दी.
सेंट्रल नोएडा की एडीसीपी शैव्या गोयल ने बताया कि पुलिस को आत्महत्या की सूचना मिली थी. मृतक के परिजन मौके पर मौजूद हैं. इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
|हेल्पलाइन
|वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्थ
|9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
|TISS iCall
|022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
|(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पास जाएं)
