'डॉक्टर' ने अपनी क्लिनिक चलाने के लिए अस्पताल में की चोरी, पुलिस को मोबाइल में मिला...

उत्तर प्रदेश के शामली जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. वहां नेचुरोपैथी क्लिनिक चलाने वाला एक पढ़ा-लिखा युवक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. नेचुरोपैथी के इस डॉक्टर ने चोरी के लिए अस्पताल को चुना था.उसका मकसद अस्पताल के कुछ सामान का खुद इस्तेमाल करने और कुछ को बेच कर पैसे कमाना था. पुलिस ने उसके कब्जे से अस्पताल से चुराया गया टीवी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कीमती मेडिकल उपकरण, दवाइयां और चोरी के सामान को ढोने में इस्तेमाल की गई कार बरामद कर ली है. पुलिस पूछताछ में युवक ने बताया है कि उसने अपनी अय्याशी वाली लाइफस्टाइल की जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी की थी. उसके मोबाइल फोन से कुछ आपत्तिजनक जानकारी भी मिली है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है.

चोरों के कब्जे से क्या क्या बरामद हुआ है

पुलिस ने कस्बा बनत स्थित सरकारी अस्पताल में आठ दिसंबर की रात हुई चोरी की वारदात का पर्दाफाश कर दिया है. इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आसिफ और उसके साथी सचिन को गिरफ्तार किया है. इन दोनों की निशानदेही परएलईडी टीवी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कीमती मेडिकल उपकरण, दवाइयों के साथ चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया है. इनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई एक कार भी बरामद की है.

पुलिस पूछताछ में पता चला कि इस मामले का मुख्य आरोपी आसिफ, गांव भाजू का रहने वाला है. वह बनत क्षेत्र में फिजियोथेरेपी क्लिनिक चलाता था. उसने गर्लफ्रेंड की बढ़ती डिमांड, लग्जरी लाइफस्टाइल और कर्ज के दबाव में आकर अपराध का यह रास्ता चुना. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया. वहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

पुलिस ने क्या जानकारी दी है

शामली के पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ल ने बताया कि आसिफ ने झारखंड की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से नेचुरोपैथी में डिप्लोमा किया है. वह बनत में एक छोटी सी क्लिनिक भी चलाता है. उन्होंने बताया कि आसिफ के मोबाइल से कुछ फाइल मिला है, जिसकी जांच कराई जा रही है. उन्होंने कहा कि आसिफ ने कुछ लड़कियों के साथ अपना संबंध होने की बात स्वीकार की है.

ये भी पढ़ें: मम्मी-पापा मैं आपके पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता...यह लिख कर छात्र ने कर ली खुदकुशी