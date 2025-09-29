UP News: फतेहपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, एक की मौत, कई लोग घायल

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक बड़ी खबर आ रही है. वहां की एक पटाखा फैक्ट्री में सोमवार सुबह धमाका हो गया. इस धमाके में एक व्यक्ति के मारे जाने और कई लोगों के जख्मी होने की खबर है. घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया. यह घटना जिले के कल्यानपुर थाना क्षेत्र के रेवाड़ी गांव की है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

हमारे संवाददाता के मुताबिक घटना की सूचना पाकर डीएसपी मौके पर पहुंचे. वो राहत और बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक दीपावली के लिए गांव के अंदर घर में बनाए जा रहे थे पटाखे. इस विस्फोट के बाद गांव में दहशत फैल गई है.

