यूपी में और तेज हुई SIR की रफ्तार, BLO को किया जा रहा है सम्मानित, पढ़ें क्या है पूरा प्लान

उत्तर प्रदेश में SIR के तहत मतदाता सूची को ठीक करने का काम तेजी से चल रहा है. चुनाव आयोग भी इस प्रक्रिया पर अपनी नजर बनाए हुए है. इन सब के बीच खबर आ रही है कि यूपी में SIR के काम में जुटे BLO को सम्मानित किया जाएगा. ये वो BLO होंगे जिन्होंने SIR के तहत 90 फीसदी काम पूरा कर लिया है. आपको बता दें कि यूपी के बांदा में एसआईआर के कार्य में लगे कर्मचारियों को जहां सम्मानित किया जा रहा है. तो वहीं लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है. बांदा में 90% से ज्यादा एसआईआर का काम पूरा करने वाले एक दर्जन से अधिक बीएलओ को सम्मानित किया गया है. तो वहीं दूसरी तरफ लापरवाही बरतने वाले 08 एईआरओ समेत 67 बीएलओ का वेतन भी रोक दिया गया है. और उसके साथ ही 202 बीएलओ को कारण बताओं नोटिस भी जारी की गई है. बांदा में एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है कि वह जाकर बीएलओ को सहयोग करें और कहीं कोई गड़बड़ी हो तो जिला प्रशासन को इसकी जानकारी मुहैया करायें.

आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य शुरू है. इसी कड़ी में बांदा में भी जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी जे रीभा ने एसआईआर के काम को समय पर पूरा करने के लिये आश्वस्त किया है. जिला प्रशासन के सभी जिम्मेदार अधिकारी मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की पैनी नजरों से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं. इसी क्रम में आज बांदा कलेक्ट्रेट में एक दर्जन से ज्यादा उन बीएलओ को सम्मानित किया गया है जिन्होंने एसआईआर का काम 90 प्रतिशत से ज्यादा पूरा कर लिया है तो वहीं दूसरी तरफ इस काम में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है. जिसके तहत 08 एईआरओ और 67 बीएलओ का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया है, इसी के साथ लापरवाही बरतने वाले 202 बीएलओ को कारण बताओं नोटिस भी जिला प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है.

बांदा एडीएम कुमार धर्मेंद्र का कहना है कि मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के काम को समय पर पूरा करने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है और इसी क्रम में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग भी की गई है. और उनसे सहयोग की अपील की गई है, ताकि बीएलओ के काम में वह सहयोग करें और किसी भी तरह की नकारात्मक स्थिति न पैदा हो सके.

