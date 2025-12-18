क्या सुना, क्या सहा, पप्पू यादव के बेटे सार्थक के IPL में चुने जाने की कहानी, सुने उन्हीं की जुबानी

एक पुरानी कहावत है, 'मुश्किल समय अस्थायी होता है, लेकिन जो लोग दृढ़ और मजबूत होते हैं, वे विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं और अंततः सफल होते हैं.' इस पुराने कहावत को सार्थक रंजन (Sarthak Ranjan) ने चरितार्थ कर दिया है. बीते मंगलवार (16 दिसंबर 2025) को अबू धाबी में हुई आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने उन्हें 30 लाख रुपये में खरीदा. जिसके बाद से वह लगातार चर्चा में बने हुए हैं. मगर बहुत कम लोगों को पता है कि यहां तक पहुंचने के लिए उन्हें काफी कड़े संघर्षों सामना करना पड़ा है.

सार्थक रंजन बनना नहीं आसान!

आज सोशल मीडिया पर सार्थक की कई तस्वीरें काफी तेजी से वायरल हो रही हैं. लोग उनके खेल की सराहना कर रहे हैं. मगर बहुत कम लोगों को पता है कि सार्थक का बचपन काफी मुश्किलों से गुजरा है. वह कुछ भी उपलब्धि हासिल करते थे तो उनके प्रदर्शन के बजाय लोग उनके माता-पिता की वजह से उनका नाम लेते थे.

सार्थक रंजन के माता-पिता जिनका नाम रंजीत रंजन और राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव हैं. दोनों ही शख्स राजनीति से जुड़ें हुए हैं. प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आने की वजह से उनका नाम माता-पिता की क्षत्रछाया में दब जा रहा था. सोशल मीडिया पर उनको पसंद करने वाले काफी लोग हैं. वह लग्जरी कार चलाते हैं. अपनी ताकत दिखाने में संकोच नहीं करते हैं. यहीं नहीं वह गाने का भी शौक रखते हैं.

TimesofIndia.com के साथ हुई बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, 'अगर मैं शिकायत करने लगूं कि मुझे जीवन में काफी ताने सुनने पड़े हैं तो मैं स्वार्थी कहलाऊंगा. क्योंकि मैंने चीजों को हमेशा ऐसे ही देखा है. मैं ऐसा परिवार पाकर काफी खुश हूं. मैं अपने परिवार और उन सभी चीजों के लिए बहुत आभारी हूं, जो मुझे बिना ज्यादा मेहनत का प्राप्त हुआ है. मेरे पास घर है. खाने के लिए भोजन है.'

केकेआर में चुने जाने से काफी खुश हैं सार्थक

सार्थक रंजन केकेआर की टीम में चुने जाने से काफी खुश हैं. उन्होंने कहा, 'मैं बहुत खुश और आभारी हूं. मैं अभी किसी भी नियति के बारे में नहीं सोच रहा हूं. सब कुछ अपने समय और अपनी गति से हो रहा है. इसलिए मैं खुश हूं और आभारी हूं कि भगवान ने मुझे यह अवसर दिया है.'

सार्थक के इस प्रदर्शन ने केकेआर का ध्यान खींचा

29 वर्षीय सार्थक दिल्ली प्रीमियर लीग में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की तरफ से शिरकत करते हैं. जहां पहले सीजन में उनका प्रदर्शन मिला जुला रहा. यहां उन्होंने 10 पारियों में 252 रन बनाए थे. मगर दूसरे सीजन में उनका प्रदर्शन और खास रहा. इस बार उन्होंने नौ मैचों में ही 449 रन ठोक डाले थे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से एक शतक और चार अर्धशतक देखने को मिला था.

