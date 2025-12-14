'SIR में अखिलेश यादव ने किया हिंदू-मुस्लिम', सपा प्रमुख पर मौलाना बरेलवी का पलटवार

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव पर SIR प्रक्रिया के बारे में मुसलमानों को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि सीएए और एनआरसी के समय भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुस्लिम समुदाय के बीच जाकर उन्हें डराया था.

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को सही करने के लिए एसआईआर प्रक्रिया का खाका जारी किया. इसमें सरकार के हजारों कर्मचारियों ने काम किया और इसे अंजाम तक पहुंचाया. सपा प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं कि इसमें हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है और वोट को काटा जा रहा है. जबकि चुनाव आयोग का मकसद वोटर लिस्ट को सही करना है. लेकिन अखिलेश यादव ने इसमें भी हिंदू-मुस्लिम का एंगल ढूंढ लिया.

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अखिलेश यादव के एसआईआर में मुस्लिम वोट काटने के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव मुसलमानों को गुमराह और भयभीत कर रहे हैं. हकीकत यह है कि एसआईआर में मुसलमानों ने जिम्मेदारी का सबूत दिया.

उन्होंने कहा कि मैं जमीनी हकीकत बता रहा हूं कि मुसलमानों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. सारे फॉर्म दुरुस्त कराए. मौलाना रजवी ने यह भी कहा कि अरब देशों में लाखों भारतीय मुसलमान काम करते हैं. एसआईआर में उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी का सबूत दिया है और अपने परिवार के जरिए फॉर्म जमा कराए. मेरा मानना है कि भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि मुसलमानों ने अपनी भूमिका निभाई.

शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दावा किया कि एसआईआर में हिंदुओं ने कोताही व सुस्ती बरती, जिसकी वजह से उनके वोट कम बन सके हैं और मुसलमानों के वोट ज्यादा बने. उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने जिम्मेदारी निभाई और हिंदू भाइयों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। वे सुस्ती और काहिली में पड़े रहे.