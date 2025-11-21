सड़क पर फैले तारों में फंसकर सड़क पर गिरा स्कूटी से जा रहा छात्र, हुई दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के कानपुर के गोविंद नगर में कोचिंग से अपने घर लौट रहे 10वीं के एक कक्षा की सड़क पर लटक रहे तारों में फंस कर गिर गया. इस हादसे में पीड़ित छात्र की मौत हो गई.पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

कब और कहां हुआ हादसा

गोविंद नगर के 11 ब्लॉक निवासी जतिन उर्फ चौधरी की दादानगर में कचरी और चिप्स बनाने की फैक्ट्री है. इनका बड़ा बेटा सार्थक चौधरी रतनलाल नगर स्थित द चिंटल्स स्कूल में 10वीं का छात्र था. सार्थक रतनलाल नगर में बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने अमन इंद्रा क्लासेज में शाम को कोचिंग करने जाता था.सार्थक गुरुवाल शाम अपनी स्कूटी से बर्रा चार पुल की ओर जा रहा था. उसके कुछ दोस्त अपनी-अपनी बाइक और स्कूटी से उसके पीछे चल रहे थे. जैना पैलेस के पीछे वाली सड़क पर एक पेड़ में इंटरनेट की एक टूटी हुई केबिल बंधी हुई थी. इसका एक हिस्सा सड़क पर पड़ा हुआ था. जैसे ही सार्थक की तेज रफ्तार स्कूटी वहां से गुजरी, केबल उसकी स्कूटी में उलझ गई. अचानक संतुलन खोने से स्कूटी अनियंत्रित होकर दूर जा गिरी. बिना हेलमेट स्कूटी चला रहा सार्थक भी उछलकर सीधे सिर के बल सड़क पर जा गिरा.

क्या कहना है प्रत्यक्षदर्शियों का

हादसे में छात्र के सिर पर गंभीर चोटें आईं. गिरते ही उसका भेजा सड़क पर बिखर गया. यह देखकर सार्थक के पीछे आ रहे उसके दोस्तों के होश उड़ गए. उन्होंने तुरंत राहगीरों से मदद मांगी. इस बीच एक दोस्त ने तत्काल कोचिंग के टीचर अमन खट्टर को फोन कर हादसे की जानकारी दी. कोचिंग टीचर ने सार्थक की मां सोनम और पुलिस को सूचना दी.राज कुमार नाम के एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि तार में फंसने की वजह से बच्चा वहीं रह गया था और स्कूटी आगे चली गई थी. तार में फंस कर नीचे गिरने से छात्र का सिर फट गया था.

सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंचे. वे गंभीर रूप से घायल सार्थक को पहले एक निजी अस्पताल ले गए. वहां से उसे हैलट अस्पताल रेफर किया गया.वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद छात्र को मृत घोषित कर दिया.हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने सड़क पर बिखरे छात्र के मस्तिष्क के अंशों को एक लिफाफे में भरा और पंचनामा करने के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

