56 साल की सिंगर-एक्ट्रेस को रिवीलिंग कपड़ों की वजह से सुननी पड़ी बातें, करारा जवाब देकर की बोलती बंद

जेनिफर लोपेज ने 30 दिसंबर को अपने नए लास वेगास रेसिडेंसी, अप ऑल नाइट, के डेब्यू के दौरान अपने रिवीलिंग कॉन्सर्ट ड्रेसेज को ट्रोल करने वालों का जवाब दिया. 56 साल की सिंगर ने सोशल मीडिया पर देखे गए उन कमेंट्स पर बात की जो उनके स्टाइल चॉइस पर सवाल उठाते हैं और सलाह देते हैं कि उन्हें अपनी उम्र के हिसाब से कुछ और स्टाइल अपनाना चाहिए. लास वेगास में फैन्स के सामने, लोपेज ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया. साथ ही कपड़ों को लेकर सलाह देने वाले लोगों को सीधे जवाब दिया.

जेनिफर लोपेज ने ट्रोलर्स को दिया जवाब

कॉन्सर्ट के दौरान लोपेज ने बताया कि वह कितने समय से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं और समझाया कि नेगेटिव कमेंट्स अब उन पर असर नहीं करते. उन्होंने क्राउड से कहा, "भगवान का शुक्र है कि मैं यह बहुत लंबे समय से कर रही हूं. मैं इनमें से बहुत सी बातों को नजरअंदाज कर सकती हूं. इसका सच में कोई मतलब नहीं है. मैं अपने बच्चों से यह बात हमेशा कहती हूं." लोपेज ने यह भी माना कि कभी-कभी उन्हें अपने बारे में किए गए कमेंट्स में मजाक भी लगता है. उन्होंने कहा, "मैं कभी-कभी कुछ बातों पर हंसती भी हूं, क्योंकि वे मजेदार बातें भी कहते हैं."

Jennifer Lopez addresses online criticism about how she dresses:



“If you had this booty you'd be naked too.” 😂 pic.twitter.com/kBSYqwG1HJ — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) December 31, 2025

ऑनलाइन कमेंट्स को किया हाईलाइट

अपने फैशन के बारे में बार-बार पूछे जाने वाले सवालों का जिक्र करते हुए, लोपेज ने ऑनलाइन देखे गए कुछ कमेंट्स को कोट किया: "वह हमेशा ऐसे कपड़े क्यों पहनती है? वह अपनी उम्र के हिसाब से कपड़े क्यों नहीं पहनती? वह हमेशा ऐसी क्यों रहती है?

बता दें कि स्टेज पर लोपेज ने कई बोल्ड आउटफिट पहने, जिसमें एक सेक्विन फ्रिंज मिनीड्रेस, एक एब्स दिखाने वाली फ्रिंज ड्रेस, और एक कस्टम लेस कैटसूट शामिल था. रेसिडेंसी शो के लिए उनके वॉर्डरोब में चमकीले, स्किन शो वाले स्टाइल शामिल थे जो उनकी परफॉर्मेंस पहचान का हिस्सा बन गए हैं.

लोपेज की नई रेसिडेंसी 2016 से 2018 तक उनके पिछले ऑल आई हैव रन के बाद लास वेगास में उनकी वापसी है, जिसने $100 मिलियन से ज्यादा की कमाई की थी. अप ऑल नाइट में सीजर्स पैलेस के द कोलोसियम में कई परफॉर्मेंस शामिल हैं.

उनके फैशन चॉइस ने हाल ही में चर्चा छेड़ दी है, जिसमें एक हाई-प्रोफाइल भारतीय शादी में उनकी मौजूदगी और उनके छुट्टियों के सेलिब्रेशन शामिल हैं, जहां उन्हें फेस्टिव और ग्लैमरस कपड़ों में फोटो खिंचवाते हुए देखा गया था.