UP के सोनभद्र में हुआ दर्दनाक खनन हादसा, 15 मजदूरों के फंसे होने की आशंका, 1 शव बरामद

उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री ने शनिवार को हादसे की जानकारी देते हुए कहा था कि 'यह एक बहुत ही दुखद घटना है. यह जांच का विषय है कि यह कैसे हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है.'

अधिकारी घटनास्थल पर हैं और राहत अभियान जारी है.
  • सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी खदान में पत्थर गिरने से 15 मजदूर मलबे में फंस गए, जिनमें से एक की मौत हो गई है.
  • राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल की टीमों दबे मजदूरों को निकालने का प्रयास कर रही है.
  • माना जा रहा है कि हादसा ब्लास्टिंग के दौरान पहाड़ी दरकने से हुआ, जिससे खदान का एक हिस्सा ढह गया.
सोनभद्र:

सोनभद्र जिले में ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में शनिवार को पत्थर की एक खदान में दुर्घटना होने से लगभग 15 मजदूरों के उसमें फंस होने की आशंका है. जानकारी के अनुसार एक मजदूर का शव बाहर निकला दिया गया है और राहत-बचाव कार्य अभी जारी है. NDRF और SDRF की टीमें मौके पर मौजूद हैं.  जिलाधिकारी बीएन सिंह ने शनिवार को इस हादसे की जानकारी देते हुए कहा था कि ‘कृष्णा माइंस' का एक हिस्सा ढह जाने से वहां कार्यरत कुछ मजदूर दब गए. उन्होंने कहा कि दबे हुए लोगों को निकालने का प्रयास अल्ट्राटेक कंपनी, दुसान कंपनी, ओबरा पावर कंपनी और अन्य के सहयोग से किया जा रहा है. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की टीम मिर्जापुर से आई हैं.

अधिकारियों के साथ घटनास्थल का दौरा करने के बाद उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री और स्थानीय विधायक संजीव कुमार गोंड ने कहा था कि ढही हुई पत्थर की खदान के मलबे में 'करीब एक दर्जन मज़दूर' दबे हो सकते हैं. गोंड ने कहा कि यह अनुमान घटनास्थल पर मौजूद लोगों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि फंसे हुए मज़दूरों की सही संख्या अभी स्पष्ट नहीं है.

सोनभद्र के बिल्ली मारकुण्डी क्षेत्र के रासपहारी खदान में खनन के दौरान ये हादसा हुआ है. खदान में पत्थर दरकने से पहाड़ी का हिस्सा गिर गया. ब्लास्टिंग के लिए ड्रिल करने के दौरान पहाड़ी दरकने से घटना होने की संभावना जताई जा रही है.

उन्होंने कहा, 'ज़िलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी घटनास्थल पर हैं और राहत अभियान जारी है. मैं भी यहां मौजूद हूं और हर संभव प्रयास किया जा रहा है.'

गोंड ने कहा, 'इस बात की जांच की जाएगी कि खदान किन परिस्थितियों में चल रही थी. दोषी पाए जाने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.' उन्होंने कहा, 'यह एक बहुत ही दुखद घटना है. यह जांच का विषय है कि यह कैसे हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है. हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं. जांच के बाद, दोषी पाए जाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी.'

