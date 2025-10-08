सोनभद्र ऑनर किलिंग: शादी का झांसा देकर भाई ने गुजरात से बुलाया, की लड़की और प्रेमी की हत्या

यूपी के सोनभद्र जिले में झूठी शान के लिए एक प्रेमी युगल की हत्या का सनसनी खेज मामला सामने आया है. इसका खुलासा सोनभद्र एसपी अभिषेक वर्मा ने किया है. प्रेमी युगल की हत्या के मामले का आरोप और कोई नहीं बल्कि लड़की का भाई है. दरअसल, 24 सितंबर को हाथीनाला थाना क्षेत्र के जंगल में एक अज्ञात युवती का शव मिला था और इसी मामले को सुलझाने का दावा एसओजी और हाथीनाला पुलिस ने किया है.

इस मामले की कहानी आपको भी हैरान कर देगी. ये मशहूर फिल्म सैराट से मिलती है और बताती है कि प्यार जब समाज की बंदिशों के टकाराता है तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है.

जानकारी के अनुसार हाथीनाला थाना क्षेत्र के जंगल में 24 सितंबर की सुबह ग्रामीणों ने एक युवती का शव देखा था. चेहरे पर खून, बदन पर गोली के निशान थे. तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि प्यार और धोखे की साजिश होगी.

सोनभद्र एसपी अभिषेक वर्मा के मुताबिक, मृत युवती और युवक दोनों बिहार के पटना के रहने वाले थे. दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे और कुछ महीने पहले युवक लड़की को लेकर गुजरात भाग गया था. दोनों ने वहीं शादी भी रचाई थी, लेकिन यह रिश्ता लड़की के परिवार को मंज़ूर नहीं था.

ऐसे में लड़की के भाई ने फोन पर बहन को विश्वास में लेते हुए कहा घर लौट आओ, अब कोई दिक्कत नहीं हम दोनों की शादी करा देंगे. लड़की ने इस बात पर यकीन कर लिया और वह अपने प्रेमी के साथ मिर्जापुर पहुंच गई. वहीं से दोनों को चारपहिया वाहन से सोनभद्र की ओर लाया गया लेकिन जैसे ही गाड़ी बरकछा मोड़ के पास पहुंची, पहले से तय प्लान के तहत एक और युवक को गाड़ी में बैठाया गया. थोड़ी दूरी तय करते ही, हाथीनाला के पास दोनों को गोली मार कर हत्या कर दी गई.

हत्या के बाद आरोपियों ने युवती के शव को हाथीनाला के जंगल में फेंक दिया, जबकि युवक की लाश को दुद्धी थाना क्षेत्र के जंगल में ले जाकर ठिकाने लगाया गया. गुजरात में युवक के भांजे ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. जब युवती का शव बरामद हुआ तभी से जांच टीम द्वारा मामले का खुलासा करने की कोशिश कर रही थी. दुद्धी थाना क्षेत्र में मिले नरकंकाल और अन्य जगहों के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कड़ियों को जोड़कर जांच की गई तब इस मामले की गुत्थी खुल गई.

एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने सूक्ष्म जांच और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई. मिली जानकारी के अनुसार, दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों युवती के परिवार से ही है. अन्य आरोपी जो युवती के परिवार से संबंधित है उनको गिरफ्ता करने के प्रयास जारी हैं.