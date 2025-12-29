विज्ञापन
विशेष लिंक

हापुड़ में हुड़दंगियों ने पुलिस के साथ की हाथापाई,तीन युवक गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रविवार रात कुछ लोग शराब पीकर सड़क पर हुड़दंग मचा रहे थे. पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उसके साथ भी उन्होंने बदसलूकी की. इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

Read Time: 2 mins
Share
हापुड़ में हुड़दंगियों ने पुलिस के साथ की हाथापाई,तीन युवक गिरफ्तार
हापुड़:

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सड़कों पर हुड़दंग मचा रहे युवकों द्वारा पुलिस के साथ मारपीट और अभद्रता करने का मामला सामने आया है.पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.इसमें सब इंस्पेक्टर आरोप लगा रहा है कि उसके साथ मारपीट तक की गई है. इस विवाद से यातायात तक बाधित हो गया. फिलहाल हुड़दंग मचाने वाले तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

कहां हुई वारदात

सड़कों पर उत्पात मचा रहे युवकों को पुलिस द्वारा रोकना भारी पड़ गया. पुलिसकर्मियों और युवकों के बीच नोंक-झोंक की तस्वीरें हापुड़ से सामने आई हैं.पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है. वहां देर रात कुछ युवक सड़क किनारे बाइक खड़ी कर राहगीरों से बदसलूकी कर रहे थे. उनके बीच आपसी विवाद भी चल रहा था. इसकी सूचना मिलने पर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वहां मौजूद युवकों ने पुलिसकर्मियों से उलझना शुरू कर दिया. देखते ही देखते वे हाथापाई पर उतर आए. पुलिस के समझाने के बावजूद आरोपी शांत नहीं हुए और सड़क पर हंगामा करते रहे. इस दौरान राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. इससे बुलंदशहर रोड पर जाम जैसी स्थिति बन गई. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने अतिरिक्त बल बुलाया.कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में ले लिया.इन आरोपियों से नगर कोतवाली में पूछताछ की जा रही है.

क्या कहना है पुलिस का

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सब इंस्पेक्टर सत्यशील बता रहे हैं कि उनके साथ में मारपीट तक की गई है. इस  मामले में सीओ सिटी वरुण मिश्रा ने बताया कि रविवार रात में पुलिस द्वारा गश्त की जा रही थी. पुलिस शराब पीकर हुड़दंग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अभियान चला रही थी. इस दौरान हुड़दंग कर रहे कुछ युवकों को समझने का प्रयास किया गया. इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की. पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है. उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है. 

ये भी पढ़ें: गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल ने बांटीं तलवारें और फरसा, हिंदुओं से की यह अपील

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Utta Pradesh, Hapur, UP Police
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com