हापुड़ में हुड़दंगियों ने पुलिस के साथ की हाथापाई,तीन युवक गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सड़कों पर हुड़दंग मचा रहे युवकों द्वारा पुलिस के साथ मारपीट और अभद्रता करने का मामला सामने आया है.पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.इसमें सब इंस्पेक्टर आरोप लगा रहा है कि उसके साथ मारपीट तक की गई है. इस विवाद से यातायात तक बाधित हो गया. फिलहाल हुड़दंग मचाने वाले तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

थाना हापुड़ नगर क्षेत्रान्तर्गत पुलिस द्वारा गस्त व शराब पीकर हुडदंग करने वाले व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान हुडदंग कर रहे कुछ लड़कों को समझाने का प्रयास करने पर उनके द्वारा पुलिस के साथ अभद्रता/धक्का-मुक्की करने की घटना एवं आरोपियों को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी… pic.twitter.com/yisyNTZFJT — HAPUR POLICE (@hapurpolice) December 29, 2025

कहां हुई वारदात

सड़कों पर उत्पात मचा रहे युवकों को पुलिस द्वारा रोकना भारी पड़ गया. पुलिसकर्मियों और युवकों के बीच नोंक-झोंक की तस्वीरें हापुड़ से सामने आई हैं.पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है. वहां देर रात कुछ युवक सड़क किनारे बाइक खड़ी कर राहगीरों से बदसलूकी कर रहे थे. उनके बीच आपसी विवाद भी चल रहा था. इसकी सूचना मिलने पर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वहां मौजूद युवकों ने पुलिसकर्मियों से उलझना शुरू कर दिया. देखते ही देखते वे हाथापाई पर उतर आए. पुलिस के समझाने के बावजूद आरोपी शांत नहीं हुए और सड़क पर हंगामा करते रहे. इस दौरान राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. इससे बुलंदशहर रोड पर जाम जैसी स्थिति बन गई. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने अतिरिक्त बल बुलाया.कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में ले लिया.इन आरोपियों से नगर कोतवाली में पूछताछ की जा रही है.

क्या कहना है पुलिस का

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सब इंस्पेक्टर सत्यशील बता रहे हैं कि उनके साथ में मारपीट तक की गई है. इस मामले में सीओ सिटी वरुण मिश्रा ने बताया कि रविवार रात में पुलिस द्वारा गश्त की जा रही थी. पुलिस शराब पीकर हुड़दंग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अभियान चला रही थी. इस दौरान हुड़दंग कर रहे कुछ युवकों को समझने का प्रयास किया गया. इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की. पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है. उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है.

