गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल ने बांटीं तलवारें और फरसा, हिंदुओं से की यह अपील

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में हिंदू रक्षा दल नाम के एक संगठन ने हिंदुओं के बीच तलवारें और फरसा बांटा. यह कार्यक्रम खुलेआम आयोजित किया गया था.

गाजियाबाद:

हिंदू रक्षा दल नाम के एक संगठन ने सोमवार को गाजियाबाद में हिंदुओं में तलवारें और फरसे बांटे. शहर की खुली सड़क पर आयोजित इस  कार्यक्रम में जमकर धार्मिक नारे लगाए गएय. इसके अलावा दूसरे समुदाय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गईं.संगठन ने सरकार से लोगों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने की भी इजाजत मांगी है.इस संगठन ने इस तरह का कार्यक्रम रविवार को दिल्ली में भी आयोजित किया था.वहां भी हिंदुओं को तलवारें बांटी गई थीं. 

गाजियाबाद में कहां बांटी गईं तलवारें और फरसा

गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने सोमवार को शालीमार गार्डन में अपने कार्यालय पर हिंदुओं को तलवार और फरसे बांटे.एक ऐसा ही कार्यक्रम उन्होंने रविवार को दिल्ली में अपने नंद नगरी कार्यालय पर आयोजित किया था. हिंदू रक्षा दल के अमित प्रजापति के मुताबिक हिंदुओं को रक्षा के लिए उन्होंने यह हथियार बांटे हैं. इस दौरान उनके समर्थकों ने धार्मिक नारे भी लगाए.

अमित प्रजापति ने इस अवसर पर कहा कि हम अपनी सुरक्षा के लिए लोगों से कह रहे हैं कि वह अपनी सुरक्षा के लिए घर में शस्त्र रखें. उन्हें चलाना सीखें और जब कभी पागल कुत्तों का, जाहिलों का और जिहादियों का झुंड खड़ा हो या बांग्लादेश जैसी स्थिति बने स्वयं से उम्मीद रखें सरकार या किसी संगठन का नुमाइंदा बाद में आएगा पहले आपको खुद मजबूत होना पड़ेगा. हम सरकार से निवेदन करेंगे कि हमें शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग देने की अनुमति भी दें. हम समाज को जागरूक और ताकतवर बनाने का काम कर रहे हैं.

गाजियाबाद में आयोजित इस कार्यक्रम के बाद यहां सवाल यह भी है कि खुली सड़क पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कैसे किया गया.इस दौरान खुलेआम तलवारबाजी की इजाजत किससे ली गई थी. 

Uttar Pradesh, Hindu, Ghaziabad
