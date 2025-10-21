विज्ञापन
पुलिस वैन में बैठे थे जवान, लोग बरसा रहे थे पत्थर, आखिर गोरखपुर में क्यों हुआ बवाल?

शाम 5 बजे जब डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद वापस आई तो ग्रामीण और परिजन दोबारा रोड जाम करने की कोशिश करने लगे. पुलिस ने उन्हें हटा दिया डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया, जिससे लोग आक्रोशित हो गए.

वैन में बैठे जवानों पर पत्थर चलाते लोग.
  • गोरखपुर के गीडा इलाके में दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर हुए विवाद में घायल युवक की इलाज के 16 दिन बाद मौत हो गई.
  • मृतक हनुमान चौहान के शव के साथ परिजन और ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन कर तीन घंटे तक जाम लगाया.
  • पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को अंतिम संस्कार के लिए भेजा, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने पथराव किया.
गोरखपुर:

यूपी के गोरखपुर में दुर्गा पूजा के दौरान हुए विवाद में घायल युवक जी मौत के बाद जानकार हंगामा हुआ. युवक के घायल होने के 16 दिन बाद मौत हुई तो परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया. इस विरोध प्रदर्शन में कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया. कुछ पत्थरबाजी भी हुई. नतीजा ये हुए कि पुलिस को मौके से पीछे हटना पड़ा. मामला गोरखपुर के गीडा इलाके की हैं, जहां दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर हुए 4 अक्टूबर को हुए विवाद में एक युवक घायल हो गया था. आज उसकी इलाज के दौरान 16 दिन बाद मौत होने को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया और शव को रखकर प्रदर्शन करने लगे.

एक बार शांत हुआ मामला, दोबारा जाम, फिर पुलिस पर पथराव

मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बूझकर मामला शांत कराया और डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पोस्टमार्टम के बाद जब डेट वाली शाम को घर पहुंची तो परिजन और ग्रामीणों ने दोबारा रोड जाम करने की कोशिश की.
पुलिस ने उन्हें हटाकर डेड बॉडी अंतिम संस्कार के लिए भिजवा दिया जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने खड़ी पुलिस वैन पर पथराव कर दिया.

वैन में बैठे जवान, पत्थर चला रहे लोग

पथराव के वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ईंटे और पत्थर से ग्रामीण पुलिसकर्मियों पर पथराव कर रहे हैं. जब ये सब हो रहा था तो पुलिस वाले गाड़ी के अंदर ही बैठे थे. पुलिसवाले पथराव से बचने की कोशिश करते दिख रहे हैं. पथराव में वाहन के शीशे टूट गए, कुछ लोगों को हल्की चोट भी आई. फिर जैसे ही मौका मिला पुलिसकर्मी वाहन से निकल कर अपनी जान बचा कर बाहर भागे.

दुर्गा पूजा पंडाल लगाने को लेकर हुआ था विवाद 

दरअसल गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र के जवाहर चक के रहने वाला हनुमान चौहान (35) का दुर्गा पूजा में पांडाल लगाने को लेकर 4 अक्टूबर को गांव के कुछ लोगों से विवाद हो गया था. विवाद में गांव के रोशन चौहान ने अज्ञात लोगों के साथ मिलकर हनुमान पर हमला बोल दिया.

लखनऊ में चल रहा था इलाज, आज हुई मौत

मारपीट में हनुमान के सिर में गंभीर आई. परिजन उसे इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले गए वहां से डॉक्टर ने हालत को गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर कर दिया. तभी से उसका इलाज चल रहा था, मंगलवार को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. जिसके बाद परिजन हनुमान का शव लेकर गोरखपुर पहुंचे तो ग्रामीणों ने परिवार के साथ पहले खजनी रोड गोरखपुर - वाराणसी मार्ग जाम किया.

महिलाएं भी हाथों में लाठी लिए पुलिस पर हमला कर रही थी.

गोरखपुर-लखनऊ रोड को 3 घंटे तक रखा जाम

तीन घंटे जाम के बाद प्रदर्शन करने वाले लोग गोरखपुर - लखनऊ राज मार्ग जाम करने लगे. शव को रख के प्रदर्शन करने लगे सूचना पर पहुंची पुलिस में उन्हें समझा बुझा के उनके शर्तों को माना और जाम को खुलवाया लेकिन शाम 5 बजे जब डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद वापस आई तो ग्रामीण और परिजन दोबारा रोड जाम करने की कोशिश करने लगे. पुलिस ने उन्हें हटा दिया डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया, जिससे लोग आक्रोशित हो गए.

एसपी ने कहा- एक दारोगा पर लापरवाही के आरोप, जांच जारी

मामले में गोरखपुर के एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मारपीट के दौरान युवक घायल हुआ था, जिसका लखनऊ में इलाज चल रहा था. इलाज के दौरान सुबह भोर में मौत हो गई. लोग शव को लखनऊ से लेकर घर आए और जाम लगा दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाया बुझाया उनकी कुछ मांगें थी, जो मान ली गई. आरोपियों की गिरफ्तारी, नौकरी, इलाज का खर्च, परिवार को सुरक्षा, जैसी बातें थी. एक दारोगा पर लापरवाही का आरोप लगा है, उसकी भी जांच की जाएगी. जांच के बाद जो दोषी होगा कारवाई की जाएगी.

(गोरखपुर से अबरार अहमद की रिपोर्ट)

