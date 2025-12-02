विज्ञापन
विशेष लिंक

₹60 हजार के लिए दोस्त बने हैवान, कुल्हाड़ी से 2 टुकड़े किए, कार से 50KM दूर ले जाकर फेंका

गोरखपुर के 21 वर्षीय अंबुज भारद्वाज उर्फ रिशु की हत्या के आरोप में पुलिस ने 5 दिन की मशक्कत के बाद दो दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है. तीसरे की तलाश जारी है.

Read Time: 2 mins
Share
₹60 हजार के लिए दोस्त बने हैवान, कुल्हाड़ी से 2 टुकड़े किए, कार से 50KM दूर ले जाकर फेंका

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है. सिर्फ 60 हजार रुपए के लिए दोस्तों ने अपने ही 21 वर्षीय दोस्त की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी और शव को टुकड़े कर दिए. इतना ही नहीं, लाश को गोरखपुर से कार में महराजगंज ले जाकर फेंक आए. पुलिस ने 5 दिन की मशक्कत के बाद पूरे मामले की खुलासा करके दो हत्यारोपी दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है. तीसरे की तलाश जारी है. 

एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि गोरखपुर के तिवारीपुर की सूर्य विहार कॉलोनी का रहने वाला 21 वर्षीय अंबुज भारद्वाज उर्फ रिशु 26 नवंबर की रात दोस्तों के साथ घर से गया था. परिजनों के पूछने पर बताय था कि हल्दी कार्यक्रम में जा रहा हूं. जब वह दूसरे दिन घर नहीं लौटा तो परिजनों ने कॉल किया. मोबाइल स्विच ऑफ मिला. रिश्तेदारों के यहां कॉल करने पर भी पता नहीं चला. काफी प्रयास के बाद भी जब उसकी खोज-खबर नहीं मिली तो तिवारीपुर थाने में 28 नवंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. 

एसपी सिटी ने बताया कि परिजनों से पता चला कि अंबुज दोस्तों के साथ गया था. पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले, सर्विलांस की मदद ली और 5 दिन बाद दोस्तों की लोकेशन ट्रेस करके उन तक पहुंची. सख्ती से पूछताछ करने पर दोस्तों ने अंबुज की हत्या की बात कबूल कर ली. आरोपियों ने पूरी घटना भी विस्तार से बताई. 

एसपी सिटी के मुताबिक, दोस्तों ने बताया कि उन्होंने तिवारीपुर थाना क्षेत्र में रात में पार्टी की थी. उसी दौरान 60 हजार रुपए को लेकर विवाद हुआ. उसके बाद तीन दोस्तों ने कुल्हाड़ी से गला काटकर अंबुज की हत्या कर दी. पकड़े जाने के डर से  27 नवंबर की सुबह लाश को कार में लादकर गोरखपुर जिले से महराजगंज पहुंचे और नहर किनारे फेंक दी.

आरोपियों के कबूलनामे के बाद पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर महराजगंज पहुंची. उनकी निशानदेही पर महराजगंज जिले के भिटौली क्षेत्र से नहर के किनारे दो टुकड़ों में लाश बरामद की गई. पुलिस ने दो आरोपी दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है, तीसरे दोस्त की तलाश की जा रही है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uttar Pradesh Crime, Maharajganj Murder, Gorakhpur News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com