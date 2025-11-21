विज्ञापन
गोरखपुर रिफाइनरी में धधक रही आग, दमकल की 20 गाड़ियां 13 घंटे से बुझाने में क्यों हैं नाकाम?

Gorakhpur News: सामने आए वीडयो में देखा जा सकता है कि फायर ब्रिगेड कर्मी आग पर पानी डाल रहे हैं. कुछ मिनट के लिए आग बुझती है लेकिन कुछ ही पल में फिर से धधक उठती है. फायर ब्रिगेड कर्मी पूरी तरह से आग पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं.

गोरखपुर रिफाइनरी में धधक रही आग, दमकल की 20 गाड़ियां 13 घंटे से बुझाने में क्यों हैं नाकाम?
गोरखपुर रिफाइनरी में लगी आग.
  • गोरखपुर की रुंगटा इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड ब्रान आयल रिफाइनरी में सुबह से आग बुझाने की कोशिश जारी है.
  • दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं लेकिन फ्यूल लीकेज के कारण आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है.
  • जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि आग बुझने के बाद भी फ्यूल होने के कारण फिर से भड़क जाती है.
गोरखपुर:

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रिफाइन फैक्ट्री में पिछले 13 घंटों से लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है. शुक्रवार तड़के  4.15 बजे आग अब तक भड़क रही है. दमकल की 20 गाड़िया मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी हुई हैं लेकिन अब तक काबू नहीं पाया जा सका है. आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है. यह घटना गीडा सेक्टर 15 स्थित रुंगटा इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड ब्रान आयल (रिफाइन फैक्ट्री) में लगी है.

गोरखपुर की रिफाइनरी में लगी आग

जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि फ्यूल होने की वजह से आग नहीं बुझ रही है. अगर कभी बुझत भी है तो फिर भड़क जाती है. आग पर काबू पाने के लिए अब दिल्ली से टेक्निकल एक्सपर्ट बुलाए गए हैं. इस हादसे की वह फ्यूल लीकेज हो सकता है. हालांकि ये सिर्फ अंदाजा है. असली वजह तो टेक्निकल टीम के आने के बाद ही कन्फर्म हो पाएगी.

नहीं बुझ रही आग, दिल्ली से बुलाए गए एक्सपर्ट

सामने आए वीडयो में देखा जा सकता है कि फायर ब्रिगेड कर्मी आग पर पानी डाल रहे हैं. कुछ मिनट के लिए आग बुझती है लेकिन कुछ ही पल में फिर से धधक उठती है. फायर ब्रिगेड कर्मी पूरी तरह से आग पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं. बार-बार अग की लपटें उठने लगी हैं. प्रशासन आग पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटा है. अब दिल्ली से एक्सपर्ट बुलाए गए हैं.

