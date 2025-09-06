वे कपड़े उतारकर आते हैं और... क्या है मेरठ का न्यूड गैंग, जिसका महिलाओं में है खौफ

उत्तर प्रदेश के मेरठ में इन दिनों एक ऐसे गैंग की दहशत है जो सिर्फ महिलाओं को निशाना बनाता है. इस गैंग का नाम न्यूड गैंग है. पुलिस के अनुसार इस गैंग के निशाने पर खासतौर पर वो महिलाएं होती हैं जो अकेली होती हैं. पुलिस अब इस गैंग के सदस्यों को पकड़ने और इस गैंग का पता लागने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रही है. इस गैंग के सदस्य महिलाओं को सुनसान इलाकों में निशाना बनाते हैं.

खेतों में खींचकर ले जाता है ये गैंग

पुलिस की जांच में पता चला है कि इस गिरोह के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है. ये गैंग खास तौर पर अकेली और सुनसान इलाके से जा रही महिलाओं को निशाना बनाता है. जुर्म को अंजाम देने का तरीका भी काफी यूनिक है. इस गिरोह के सदस्य अपने शिकार को पहले पकड़ते हैं और फिर खेत के अंदर खींचते हुए ले जाते हैं.कुछ दिन पहले ही ऐसे ही दो महिलाओं को पकड़ने और उन्हें खेत में खींचने की कोशिश की गई थी.

न्यूड गैंग क्यों पड़ा है नाम

अभी तक जिन महिलाओं को इस गैंग ने अपना निशाना बनाया है उनके अनुसार इस गिरोह के सदस्य बगैर किसी कपड़े के होते हैं. यही वजह है कि इस गिरोह का नाम भी न्यूड गैंग पड़ा है. कुछ दिन पहले जब महिला से जब परिवार के लोगों और ग्रामीणों ने पूछताछ की कि दोनों युवक देखने में कैसे थे तो उसने बताया कि दोनों ने ही कपड़े नहीं पहन रखे थे. इसको लेकर ग्रामीणों में गुस्सा पनप गया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि न्यूड गैंग की ये चौथी वारदात है.

न्यूड गैंग' के आतंक की सूचना मिलते ही पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आई. दौराला थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कई खेतों को खंगाला. बाकायदा ड्रोन से भी निगरानी की और आसमान से भी नंगा गैंग के सदस्यों को ढूंढने के लिए पूरी ताकत लगा दी. शनिवार को कई घंटे ड्रोन की मदद से खेतों का सर्च ऑपरेशन चलाया गया. फिर एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर और एसएसपी मौके पर पहुंचे.

पुलिस और ग्रामीणों ने भी कई खेतों की खाक छानी. इतना ही नहीं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खगाला गया. ग्रामीणों ने भी कई रास्तो पर पहरा दिया और पैनी नजर रखी. पुलिस ने भी कई सदिग्धों से पूछताछ की है. ड्रोन की मदद से एक-एक प्याइंट पर सर्च अभियान चलाया गया. अभी तक इस गैंग का कोई सदस्य हत्थे नहीं लगा.