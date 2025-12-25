विज्ञापन
मेरठ में दबंगों का आतंक, पुलिस टीम पर हमला, सिपाही की पिटाई की वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी

मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र के सठला गांव में पुलिसकर्मियों को पीटने का मामले सामने आया है. दरअसल यह जमीन के सौदे से जुड़ा मामला है. पहले दो पार्टियों में 30 लाख में जमीन का सौदा हुआ था. लेकिन बैनामा होने से पहले सौदा कैंसिल हो गया. पंचायत में 18 लाख रुपये वापस दिलवा दिए गए. लेकिन एक पक्ष अपने बाकी 12 लाख रुपये लेने गांव पहुंचा, तो उसे ही बंधक बनाकर पीटा गया.

मेरठ में दबंगों का आतंक, पुलिस टीम पर हमला, सिपाही की पिटाई की वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी

यूपी के मेरठ से गुंडागर्दी की शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां दबंगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया. अर्धनग्न करके जिस शख़्स को बेरहमी से पीटा जा रहा है. वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि यूपी पुलिस का सिपाही है. भीड़ ने सिर्फ पिटाई ही नहीं की. उसकी पिस्टल तक छीन ली गई, कपड़े फाड़ दिए गए.

सिपाही को बचाने पहुंचे दारोगा को भी नहीं बख्शा गया. उसे भी दबंगों ने दौड़ा‑दौड़ाकर पीटा. पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है. ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि मेरठ में दबंगों का खौफ किस हद तक बढ़ चुका है… और पुलिस पर इनका प्रभाव कितना ज्यादा है.

पुलिस की टीम पर हुआ हमला

हमलावरों के साथ पुलिस की धक्का‑मुक्की की एक और वीडियो भी वायरल हो रही है. पुलिस टीम तो गांव में मारपीट की सूचना पर पहुंची थी. लेकिन खुद ही हमला झेलना पड़ा.

12 लाख रुपये से जुड़ा है मामला

पूरा मामला मवाना थाना क्षेत्र के सठला गांव का है. जानकारी के मुताबिक, परीक्षितगढ़ के रहने वाले नितिन का सठला गांव के तलहा, अब्दुल और गुलाब से 30 लाख में जमीन का सौदा हुआ था. लेकिन बैनामा होने से पहले सौदा कैंसिल हो गया. पंचायत में 18 लाख रुपये वापस दिलवा दिए गए. नितिन अपने बाकी 12 लाख रुपये लेने गांव पहुंचा, तो उसे ही बंधक बनाकर पीटा गया.

पुलिस ने तीन लोगों को किया अरेस्ट

इसी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और तभी दबंगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया. सिपाही को पीटा गया, कपड़े फाड़ दिए गए, पिस्टल छीन ली गई. बताया जा रहा है कि कुछ पुलिस वाले सादे कपड़ों में और बिना नंबर की गाड़ी से पहुंचे थे. हालांकि पुलिस ने अब तक इस मामले में तलहा, अब्दुल और कादिर को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस पर हमले की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं.

बिना खाकी वर्दी के क्यों पहुंचे पुलिसकर्मी

चर्चा ये भी है कि पुलिस असल में वांटेड गौ-तस्करों को पकड़ने पहुंची थी. इसी वजह से सादे कपड़ों में गई. सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर किसी के बंधक बनने की सूचना थी. तो पुलिस यूनिफॉर्म में क्यों नहीं पहुंची? इससे इतना साफ है कि मेरठ में दबंगों की दबंगई और पुलिस की पिटाई ने कानून-व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और इन वायरल तस्वीरों ने मेरठ पुलिस की किरकिरी करा दी है.

(मेरठ से सनुज शर्मा की रिपोर्ट)

