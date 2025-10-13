विज्ञापन
मुजफ्फरनगर में छह घंटे में दूसरी मुठभेड़: पुलिस ने छह बदमाशों को दबोचा, 4 को लगी गोली

मुजफ्फरनगर में छह घंटे के भीतर दूसरी मुठभेड़ में पुलिस ने इंटरस्टेट गिरोह के छह बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. चार बदमाशों के पैर में गोली लगी जबकि दो को कांबिंग के दौरान पकड़ा गया, पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और चोरी का माल बरामद किया.

मुजफ्फरनगर में छह घंटे में दूसरी मुठभेड़: पुलिस ने छह बदमाशों को दबोचा, 4 को लगी गोली
  • मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें छह बदमाश गिरफ्तार हुए
  • गिरफ्तार बदमाशों में चार घायल हुए हैं और वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सक्रिय अपराधी थे
  • बदमाशों पर चोरी, लूट, वाहन चोरी और अवैध हथियार रखने के सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं
मुजफ्फरनगर:

उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा. तितावी थाना क्षेत्र के जंगल में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. ये जिले में मात्र छह घंटे के भीतर दूसरी बड़ी एनकाउंटर की घटना थी. पुलिस ने इस मुठभेड़ में इंटरस्टेट गिरोह के छह शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनमें से चार के पैर में गोली लगी. दो अन्य को कांबिंग के दौरान दबोचा गया.

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों में आरिफ, राशिद, समीर, अरशद (चारों घायल), और सोनू उर्फ अजित व जानू उर्फ जान मोहम्मद शामिल हैं. ये सभी बदमाश न सिर्फ मुजफ्फरनगर बल्कि पश्चिमी यूपी के कई जिलों में सक्रिय थे. उन पर चोरी, लूट, वाहन चोरी और अवैध हथियार रखने जैसे मामलों में सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं.

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से चार तमंचे, 12 कारतूस, दो कारें, एक बाइक और चोरी का भारी माल बरामद किया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, बदमाश देर रात किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, तभी तितावी क्षेत्र में गश्त कर रही पुलिस टीम ने उन्हें घेर लिया.

एसपी ने बताया कि बदमाशों के खिलाफ संगीन धाराओं में कार्रवाई की जा रही है. घायल अपराधियों का इलाज पुलिस कस्टडी में कराया जा रहा है, जबकि बाकी बदमाशों से पूछताछ जारी है.

