नोएडा में FSSAI की बड़ी कार्रवाई: 550 किलो मिलावटी पनीर किया नष्ट, दिल्ली-NCR में सप्लाई की थी तैयारी

FSSAI देशभर में मिलावटखोरी के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है. इससे पहले 10 अक्टूबर को गौतम बुद्ध नगर में 1100 किलो मिलावटी मिठाई और 38 किलो नमकीन को नष्ट किया गया था.

  • नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने हरियाणा के मेवात से आए 550 किलोग्राम मिलावटी पनीर को नष्ट किया गया है
  • यह मिलावटी पनीर दिल्ली और एनसीआर में सप्लाई किया जाना था, जिसे जांच के बाद पकड़ा गया था
  • FSSAI मिलावटखोरी के खिलाफ देशभर में अभियान चला रहा है और लगातार नकली खाद्य पदार्थों का पर्दाफाश कर रहा है
नोएडा:

त्योहार नजदीक आते ही नकली डेयरी प्रोडक्ट का धंधा भी खूब फल-फूल रहा है. देशभर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ FSSAI का अभियान भी तेजी से चल रहा है. इसी कड़ी में नोएडा में एक बड़ी कार्रवाई की गई, जहां खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने 550 किलोग्राम मिलावटी पनीर को नष्ट किया. यह पनीर हरियाणा के मेवात (हथीन) स्थित जंगी मिल्क प्लांट के वाहन में पाया गया था, जिसे दिल्ली और एनसीआर में सप्लाई किया जाना था.

FSSAI का मिलावटखोरी के खिलाफ एक्शन

टीम को पहली नजर में ही यह पनीर मिलावटी और खाने लायक नहीं लगा, जिसके बाद इसका नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया. बाकी बचा हुआ पनीर नोएडा के भंगेल स्थित न्यू गढ़वाल डेयरी में सुरक्षित रखवाया गया है. यह कार्रवाई 12 अक्टूबर को नोएडा अथॉरिटी के सहयोग से की गई. FSSAI देशभर में मिलावटखोरी के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है. इससे पहले 10 अक्टूबर को गौतम बुद्ध नगर में 1100 किलो मिलावटी मिठाई और 38 किलो नमकीन को नष्ट किया गया था.

शामली में रिफाइंड से बन रहा था पनीर

दीपावली नजदीक आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो चले हैं, इससे पहले यूपी के शामली के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र में नकली पनीर पकड़ा गया था. जहां रिफाइंड ऑयल और केमिकल के सहारे पनीर बनाया जा रहा है. खाद्य विभाग ने मौके पर छापेमारी की. त्योहारों पर दूध, मावा और पनीर की मांग बढ़ जाती है. ऐसे नकली पनीर से बच्चों और बुजुर्गों में बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है. फूड पॉइजनिंग, आंतों और लीवर की समस्या हो सकती है. त्योहार पर जनता की सेहत से हो रहा सीधा खिलवाड़। इस बार भी नहीं रुक रहा है. 

