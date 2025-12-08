बलात्कार के मामलों में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाली महिला गिरफ्तार, गिरोह का सरगना पहले से ही जेल में है

बेगुनाह लोगों को फर्जी तरीके से दुष्कर्म के मामले में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है.यह महिला गैंगस्टर एक्ट में वांक्षित है. इस महिला को गोरखपुर जिले की पीपीगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक यह महिला धन उगाही के लिए लोगों को फंसाता था. यह गिरोह फर्जी कागजात तैयार कर लोगों को ब्लैकमेल करता था. इस गिरोह का सरगना अभी जेल में बंद है. पुलिस इस गैंग के बाकी सदस्यों की सरगर्मी से तलाश कर रही है.

कहां हुई ब्लैकमेलर महिला की गिरफ्तारी

पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुराग सिंह ने कहा,''यह गिरोह आर्थिक लाभ के लिए फर्जी तरीके से लोगों को फंसाता है, फर्जी दस्तावेज तैयार कर धनउगाही करता है. पुलिस ने इस गिरोह की एक महिला सदस्य को गिरफ्तार किया है.'' गिरफ्तार महिला का नाम हेमवंती पटेल है. वह देवरिया कोतवाली के भुजौली कालोनी की निवासी है. उसके खिलाफ चिलुआताल थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं.

पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार महिला का चार-पांच महिलाओं का गैंग है. इनके सरगना का नाम विकास कुमार सिन्हा है. वह इन दिनों जेल में है. वह इन महिलाओं के जरिए फर्जी तरीके से दुष्कर्म के मामले में लोगों को फंसाने, फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगों से धनउगाही करने, रंगदारी मांगने जैसा काम करता था. उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया दिया गया है. उसी गिरोह की महिला है. गिरफ्तार की गई महिला गैंगस्टर एक्ट में वांक्षित है. इस गिरोह के कुछ सदस्य अभी भी सक्रिय है. पुलिस उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है.

