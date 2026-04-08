Meerut School Bus Accident: 48 बच्चों से भरी सकूल बस पलटी, कई घायल, पेड़ की वजह से टला बड़ा हादसा    

Meerut School Bus Accident: उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्कूली बच्चों से भरी बस सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई. यह हादसा दौराला लावड़ रोड पर हुआ. हादसे के समय बस में सेंट मेरी स्कूल खेड़ी के करीब 48 बच्चे सवार थे. बस के पलटते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई, बच्चे चीख-चिल्लाने लगे. हादसे के बाद राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शूर कर पुलिस को सूचना दी गई.

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पेड़ से टकराकर रुकी बस

बताया जा रहा है कि बच्चों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटने के बाद पास में खड़े एक पेड़ से टकराकर रुक गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया. हादसे में बस में सवार कई बच्चों को मामूली चोटें आई हैं.

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बच्चों को अस्पताल में कराया भर्ती

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. फिलहाल, पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. पुलिस ने केस दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद बच्चों के परिजनों को सूचना दी गई. परिजन भी अस्पताल पहुंचे. पूरी तरह स्वस्थ्य बच्चों को उनके साथ वापस घर भेज दिया गया.

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