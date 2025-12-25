विज्ञापन
तुम मुझे नहीं जानते थे, अब जान जाओगे.. फिर शिक्षक दानिश अली पर अपराधियों ने कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक टीचर की हत्या के बाद पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. फॉरेंसिक सबूतों के जरिए सुराग तलाशे जा रहे हैं.

तुम मुझे नहीं जानते थे, अब जान जाओगे.. फिर शिक्षक दानिश अली पर अपराधियों ने कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग
AMU में टीचर राव दानिश अली की हत्या
  • AMU में एक कंप्यूटर टीचर की राव दानिश अली की हत्या कर दी गई है
  • अपराधियों ने टीचर पर 10 गोलियां चलाईं, 4 गोली दानिश अली को लगी
  • पुलिस घटना के पीछे के कारण की जांच कर रही है, 6 टीमें हमलावरों को पकड़ने में जुटी है
अलीगढ़:

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक टीचर की हत्या के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था अब काफी सख्त कर दी गई है. हमलावरों ने शिक्षक राव दानिश अली को गोली मारने से पहले कहा था.. पहले तुम मुझे नहीं जानते थे, अब जान जाओगे. इसके बाद स्कूटी सवार अपराधियों ने टीचर पर गोलियों की बौछार कर दी. करीब 10 राउंड फायर किए गए थे जिसमें 4 गोलियां टीचर को लगीं. 

राजनीति से जुड़ा रहा है दानिश का परिवार

टीचर की हत्या के बाद कैंपस के आसपास माहौल काफी तनाव वाला है. टीचर दानिश अली पास के एक स्कूल में कंप्यूटर के टीचर थे. उनके बड़े भाई भी यहीं पर टीचर हैं. उनके बड़े भाई छात्र राजनीति से भी जुड़ रहे हैं. 

AMU पर घटनास्थल की तस्वीर

AMU पर घटनास्थल की तस्वीर

दानिश अली के ससुर पूर्व कांग्रेस विधायक

राव दानिश के ससुर ठाकुरद्वारे के पूर्व कांग्रेस विधायक हैं. अली परिवार का यहां काफी सियासी रसूख रहा है. मृतक दानिश अली की मां भी यहां शिक्षिका रही हैं. उनके पिता भी यहीं नौकरी करते थे. राव मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाले थे. लेकिन उनका परिवार यहां रह रहा था. गौरतलब है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बुधवार रात पौने 9 बजे राव की हत्या कर दी गई थी. 

घटनास्थल की तस्वीर

घटनास्थल की तस्वीर

हत्या के कारणों का खुलासा नहीं 

हत्या के पीछे के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुई है. दानिश अली ABK हाईस्कूल में बीते 11 साल से कंप्यूटर शिक्षक के तौर पर पढ़ा रहे थे. छात्रों ने बताया कि वो काफी शांत शिक्षक थे. दानिश अली हर रोज की तरह बुधवार की रात को भी खाना खाकर टहलने के लिए निकले थे. हमलावरों ने उन्हें रोककर कहा कि तुम मुझे नहीं पहचानते थे लेकिन अब पहचान जाओगे. इसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. फिर वो पिस्तौल लहराते हुए फरार हो गए. 

टीचर की हत्या की जांच में जुटी पुलिस

टीचर की हत्या की जांच में जुटी पुलिस

सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस 

पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है. घटनास्थल पर फॉरेंसिक सबूत जुटा लिए गए हैं. 6 से ज्यादा पुलिस की टीमें आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. अलीगढ़ के एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने कहा कि अभी आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है. टीमें जांच कर रही है और अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. 

