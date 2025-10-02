विज्ञापन
मथुरा में संतों ने दुकानों पर मुस्लिमों से आई लव यू मोहम्मद का पोस्टर लगाने की मांग की, जानें इसकी वजह

श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस के मुख्ययाचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है.

  • मथुरा के संतों ने मुस्लिम दुकानदारों से आई लव यू मोहम्मद का पोस्टर लगाने की मांग की है
  • संतों का मानना है कि इससे हिंदू ग्राहक आसानी से पहचान सकेंगे कि कौन सी दुकान मुसलमानों की है
  • संत चाहते हैं कि हिंदू अपने पूजा पाठ और खाद्य सामग्री में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें
मथुरा:

आई लव यू मोहम्मद का बैनर लगाने के मामले में अब मथुरा के संतों और धर्म गुरुओं ने एक नई मांग कर दी है. उन्होंने मांग की है कि मुस्लिमों को अपनी दुकानों पर ई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाना चाहिए. उनका मानना है कि ऐसा करने से पता चल सकेगा कि कौन सी दुकान हिंदू की है और कौन सी मुसलमान की. इससे सनातनी हिंदू की दुकान देखकर सामान ख़रीद सकेंगे.

मथुरा के संतों और धर्माचार्यों की सीएम योगी से क्या मांग

दरअसल देश में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद काफी चर्चा में है. इसी विवाद के बीच अब मथुरा के संतों और धर्माचार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी मांग कर रहे हैं. इसमें संतों ने कहा है कि मुस्लिम अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों पर आई लव यू मोहम्मद का बोर्ड लगाए, जिससे श्रीराम और श्री कृष्ण के दीवानों को पहचान होगी कि वो समान किससे खरीद रहे हैं. सनातनी चाहता है कि वह अपने खाद्य सामग्री में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें. पूजा पाठ की सामग्री में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें.

दिनेश फलाहारी महाराज ने सीएम को पत्र में क्या लिखा

श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस के मुख्ययाचिका कर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक लिखा है जिसमें लिखा है कि ये लोग नाम बदलकर, पहचान छुपा कर, भेष बदलकर सनातनी हिंदुओं से ही अपना व्यापार करते हैं और हिंदुओं के खिलाफ ही षड्यंत्र करते हैं. हिंदुओं की खाद्य सामग्री में थूक देते हैं, इसलिए इनकी प्रतिष्ठानों पर आई लव यू मोहम्मद का बोर्ड लगना चाहिए.

