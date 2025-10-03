'आई लव मोहम्मद' की फोटो में ऐसा क्या था कि ओवैसी हो गए नाराज!

देशभर में आई लव मोहम्मद विवाद इन दिनों खूब चर्चा में है. इस पर कई शहरों में बवाल भी हुआ. इस बीच मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को आई लव मोहम्मद वाली तस्वीर तोहफे में दी. ओवैसी ने पहले तो उसे ले लिया. लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा की गुंबदे खिज़रा के बगल में उनकी तस्वीर भी है, तो वो थोड़े नाराज हो गए. उन्होंने उन्होंने फोटो फ्रेम पर अपनी तस्वीर ढकने के लिए कहा.

उन्होंने फोटो फ्रेम पर अपनी तस्वीर ढकने के लिए कहा.

ये भी पढ़ें- जुमे की नमाज से पहले हाई अलर्ट, इंटरनेट बंद, पढ़ें अब तक के बड़े अपडेट्स

इसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें ओवैसी हाथ में आई लव मोहम्मद वाला एक फोटो फ्रेम पकड़े हुए हैं. इस फ्रेम पर गुंबदे खिजरा की तसवीर भी छपी है. अपनी तस्वीर उसके बगल में लगी देखकर ओवैसी कहने लगे कि कहां गुंबदे खिज़रा और कहां मैं. उन्होंने तुरंत अपनी फोटो को हाथ से ढकने के लिए कहा. वहां मौजूद किसी शख्स ने उनकी फोटो को अपने हाथ से ढक दिया. उन्होंने कहा कि इसे आप ही रखो और फिर वो वहां से निकल गए.

क्या है गुंबदे खिजरा?

इस्लाम के मुताबिक, गुंबदे खिजरा वह जगह मानी जाती है जहां पर मोहम्मद ने आखिरी सांस ली थी यानि कि जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी और उनको दफनाया गया था. इस जगह को उनकी बेगम आयशा का घर भी माना जाता है. इसे ग्रीन डोम भी कहा जाता है. गुंबदे खिजरा सऊदी अरब के मदीना में अल-मस्जिद अल-नबावी में मौजूद है. लाखों जियारीन हर साल यहां पहुंचते हैं. इस्लाम में मक्का जाने से पहले या बाद में इस गुंबद में जाने का रिवाज है.

'कहां गुंबदे खिजरा..और कहां मैं'

गुंबदे खिजरा इस्लाम धर्म में बहुत ही पवित्र मानी जाती है. यह मुस्लिमों की आस्था से जुड़ी हुई है. इसीलिए जब ओवैसी ने अपनी तस्वीर को उस पवित्र जगह के बगल में देखा तो उसे ढकवा दिया. वह कहने लगे कि कहां गुंबदे खिजरा और कहां वह. बता दें कि आई लव मोहम्मद को लेकर ओवैसी काफी मुखर हैं. उन्होंने कहा कि हम मोहम्मद को प्यार करते हैं तो आई लव मोहम्मद जरूर कहेंगे.