मुरादाबाद में पड़ोसी को फंसाने के लिए लगाया आई लव मोहम्मद का पोस्टर, पहुंचा जेल

- मुरादाबाद के युवक ने बिना अनुमति पड़ोसी के घर पर आई लव मोहम्मद लिखा पोस्टर चिपकाया
- मुरादाबाद के एसपी सिटी ने कहा कि आपत्तिजनक पोस्टर मामले में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है
- बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद के बाद हिंसा भड़कने पर पुलिस ने अब तक 55 लोगों को गिरफ्तार किया है
मुरादाबाद में एक अजीब मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने अपने पड़ोसी के घर पर बिना इजाजत 'आई लव मोहम्मद' लिखा पोस्टर चिपका दिया और पोस्टर में उसी पड़ोसी की फोटो का इस्तेमाल किया, जब इसका विरोध हुआ तो आरोपी ने गाली-गलौज और मारपीट भी की. मामला बढ़ा तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
क्या है पूरा मामला
मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा क्षेत्र के सब्जीपुर निवासी तालिब ने आरोप लगाया कि गांव के सरवर आलम ने उनके घर पर बिना अनुमति 'आई लव मोहम्मद' लिखा पोस्टर लगाया और उसमें तालिब की फोटो का इस्तेमाल किया. जब तालिब ने विरोध किया तो सरवर ने घर में घुसकर गाली-गलौज और मारपीट की.
पुलिस में दर्ज किया शिकायत
तालिब ने पुलिस से शिकायत की जिसके बाद पुलिस ने सरवर आलम को गिरफ्तार कर लिया. मुरादाबाद के एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह का कहना है कि आपत्तिजनक पोस्टर लगाने के मामले में आरोपी को जेल भेजा जा रहा है.
बरेली में भड़की थी हिंसा
उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा ने एक बड़ा रूप ले लिया था. ‘आई लव मोहम्मद' विवाद के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है. इसी सिलसिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 55 लोगों को गिरफ्तार किया है.
