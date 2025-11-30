विज्ञापन
मथुरा में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे सो रहे 7 लोगों को कुचला, एक की हालत गंभीर

पुलिस को तुरंत हादसे की जानकारी दी गई. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार को अपने कब्जे में ले लिया और घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती किया गया.

मथुरा में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे सो रहे 7 लोगों को कुचला, एक की हालत गंभीर
कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है.
मथुरा:

उत्तर प्रदेश के मथुरा में सड़क किनारे सो रहे सात लोगों पर कार चढ़ाने का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार इस सड़क हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है. ये सड़क हादसा मथुरा शहर कोतवाली क्षेत्र में देर रात हुआ है. जानकारी के अनुसार ये सभी लोग सड़क के किनारे सो रहे थे. तभी एक तेज रफ्तार कार इनपर चढ़ गई. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें एक कार फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ती हुई नजर आ रही है. जो गाड़ी इनपर चढ़ी है उसपर राजस्थान का नंबर है. 

घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस को तुरंत हादसे की जानकारी दी गई. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार को अपने कब्जे में ले लिया और घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती किया गया.

आरोपी ड्राइवर मौके से फरार

फुटपाथ पर समान बेचने वाली महिलाएं मथुरा के अशोक हॉस्पिटल के सामने सो रही थीं. शराब पीकर गाड़ी चला रहा राजस्थान नंबर कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया. लेकिन उसके साथी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया.

