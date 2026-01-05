पटना में रफ्तार का कहर, अटल पथ पर हादसे में BJP नेता के बेटे की दर्दनाक मौत

बिहार की राजधानी पटना में रफ्तार का जुनून एक बार फिर मातम में बदल गया. शहर के सबसे आधुनिक सड़कों में शुमार 'अटल पथ' पर बीती रात एक भीषण सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ियों के परखचे उड़ गए और मौके पर ही चीख-पुकार मच गई.

देर रात 3 बजे हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, यह दुर्घटना बीती रात लगभग 3:00 बजे की है. एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे खड़ी पिकअप वैन में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. चश्मदीदों की मानें तो स्कॉर्पियो की गति इतनी अधिक थी कि टक्कर के बाद वैन में लदा सारा सामान सड़क पर बिखर गया और दोनों गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं.

मृतक की पहचान: भाजपा नेता के पुत्र थे आदित्य

इस हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान आदित्य कुमार के रूप में हुई है, जो खुद स्कॉर्पियो चला रहे थे. आदित्य पटना के जक्कनपुर थाना अंतर्गत कन्नूलाल रोड के निवासी थे. आदित्य के पिता पटना के जाने-माने कारोबारी हैं और बीजेपी से जुड़े हुए हैं. पटना सिटी इलाके में उनका पेट्रोल पंप समेत अन्य बड़े व्यवसाय हैं.

बताया जा रहा है कि आदित्य सोनपुर में एक निजी पार्टी में शामिल होने के बाद देर रात वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी अटल पथ पर यह काल बन कर आई दुर्घटना हुई. हादसे की सूचना मिलते ही पटना ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है कि क्या दुर्घटना का कारण केवल तेज रफ्तार थी या कोई और तकनीकी खराबी.