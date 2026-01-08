नासिक में भीषण सड़क हादसा, दो कारों की जोरदार टक्कर में 4 लोगों की मौत; 6 घायल

महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया. दो कारों के बीच आमने-सामने की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई, मरने वालों में तीन लोग राजस्थान के थे. हादसे में छह अन्य लोग घायल भी हुए हैं. पुलिस के मुताबिक, ये हादसा बुधवार दोपहर को डिंडोरी तालुका में एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ, जब तेज रफ्तार वाहन आपस में भिड़ गए.

ये भी पढ़ें- स्पेशल टीम के गठन से लेकर नेताओं की जांच तक... तुर्कमान गेट मामले में पुलिस के निशाने पर कौन-कौन? जान लीजिए

अर्टिगा की स्कॉर्पियो से जोरदार टक्कर

पुलिस के मुताबिक, बुधवार दोपहर करीब तीन बजे नासिक से पेठ की ओर जा रही एक अर्टिगा कार चाचड़गांव टोल प्लाजा के पास विपरीत दिशा से आ रही स्कॉर्पियो एसयूवी से टकरा गई. टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई.

हादसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत

मृतकों की पहचान राजस्थान के राजसमंद जिले के देवगढ़ निवासी छोगालाल हीरालाल गुर्जर (75), किशनलाल हीरालाल गुर्जर (45) और पूनम गुर्जर (40) के रूप में हुई. ये सभी लोग एसयूवी में सवार थे. पुलिस ने बताया कि दादरा नगर हवेली के सिलवासा निवासी अर्टिगा कार चालक शाहरुख खान फराकत खान (28) की भी दुर्घटना में मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, दुर्घटना में कम से कम छह लोग घायल हो गए और उन्हें नासिक जिला अस्पताल और एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इनपुट- भाषा के साथ