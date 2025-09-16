विज्ञापन
घटना 14 सितंबर की रात की है. फरमान नाम के युवक ने पुलिस को तहरीर दी है कि उसकी शादी साल 2020 में बिजनौर की सबिया खान से हुई थी. ले

हाथ में तमंचा लेकर ससुराल पहुंची 'दबंग बहू', दरवाजे पर पहुंच कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग, वायरल हुआ वीडियो

मुरादाबाद से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. आधी रात 2 बजे एक विवाहिता काले कपड़े और चेहरे पर नकाब पहनकर अपने साथियों के साथ ससुराल पहुंची और दरवाजे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में दहशत फैल गई. पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला

घटना 14 सितंबर की रात की है. फरमान नाम के युवक ने पुलिस को तहरीर दी है कि उसकी शादी साल 2020 में बिजनौर की सबिया खान से हुई थी. लेकिन शादी के बाद से ही विवाद चलते रहे. फरमान का आरोप है कि सबिया कई बार समझौते के नाम पर उससे मोटी रकम ले चुकी है और लगातार पैसों के लिए दबाव बनाती रही.

सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि सबिया अपने भाई अयान और दो अन्य लोगों के साथ घर पहुंचती है. नकाब पहने महिला दरवाजे पर गालियां देती है, साथी दरवाजा पीटते हैं और फिर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी जाती है. गनीमत रही कि फरमान का भाई फैजान गोलीबारी में बाल-बाल बच गया. घर की दीवारों पर गोलियों के निशान अब भी साफ दिखाई दे रहे हैं.

पीड़ित परिवार ने की सख्त कार्रवाई की मांग

वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है. लोग इस महिला को “दबंग बहू” कह रहे हैं. वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस से सुरक्षा और सख्त कार्रवाई की मांग की है.

नगर पुलिस अधीक्षक कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही सीओ कटघर और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे. पीड़ित की तहरीर और वायरल वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाएगा.

