मुरादाबाद में सड़क पर आई मिया- बीवी की लड़ाई, मां को पीटने से रोकती नजर आई बच्ची, नहीं माना पिता

मुरादाबाद में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. वहां पति-पत्नी बीच सड़क पर ही लड़ बैठे. उनके साथ उनकी बच्ची भी थी, जो पिता को मां को मारने से रोकती है, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं होती है. इस मामले में कोई भी पक्ष अभी पुलिस के पास नहीं पहुंचा है.

मुरादाबाद:

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके से एक वीडियो सामने आया है. इसमें पति अपनी पत्नी के साथ बीच सड़क पर मारपीट करता दिखाई दे रहा है. घटना के दौरान एक छोटी बच्ची भी मौके पर मौजूद थी. वह मारपीट से रोकने की कोशिश भी करती, नजर आती है. लेकिन वह व्यक्ति अपनी पत्नी को पीटता रहता है. मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव करने की भी कोशिश की. इस मामले में अभी किसी भी तरफ से कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है.  

सड़क पर आई मिया- बीवी की लड़ाई

मुरादाबाद से एक परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है. इसमें पति-पत्नी का विवाद बीच सड़क तक पहुंच गया. वायरल हो रहे वीडियो में पति अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है. वहीं उनकी छोटी बच्ची मौके पर मौजूद है. वह अपने पिता को मारपीट करने से रोकने की कोशिश भी करती है, जिसका उस व्यक्ति पर कोई असर नहीं होता है.

यह घटना सिविल लाइंस इलाके की बताई जा रही है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि शख्स एक हाथ से बच्ची को पकड़े हुए है और दूसरे हाथ से महिला के साथ मारपीट कर रहा है. महिला बार-बार खुद को छोड़ देने की गुहार लगाती नजर आती है. इतना ही नहीं, बच्ची भी अपने पिता को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह बच्ची को चुप रहने का इशारा करता है और गुस्से में महिला के साथ दुर्व्यवहार जारी रखता है.

कैसे शांत हुआ विवाद

महिला के साथ हो रही मारपीट को देखकर घटनास्थल के आसपास मौजूद लोग जब बीच-बचाव के लिए आगे आते हैं. इसके बाद जाकर मामला किसी तरह शांत होता है. इस दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया.यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस इसे पारिवारिक विवाद बता रही है. लेकिन पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है.

