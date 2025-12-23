कड़ा पहना, नाम बदला और पहुंच गया हिंदू युवती से मिलने... मुरादाबाद में इंस्टा वाले दोस्त ने दिया धोखा

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नाम बदलकर हिंदू युवती से दोस्ती करने और उससे मिलने पहुंचने का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक युवक पर आरोप है कि उसने अपनी पहचान छुपाकर सोशल मीडिया के जरिए युवती से संपर्क किया. युवती की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है.

मामला मुरादाबाद के काशीपुर बस स्टैंड का है, जहां फर्रुखाबाद से सोनू खान नाम का युवक हिंदू युवती से मिलने पहुंचा था. इसी दौरान स्थानीय लोगों को युवक की गतिविधियों पर शक हुआ और उन्होंने उसे घेर लिया. सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और युवक व युवती दोनों को थाने ले आई. युवती की तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

पुलिस के अनुसार सोनू खान ने इंस्टाग्राम पर नाम बदलकर युवती से दोस्ती की थी और मिलने के इरादे से मुरादाबाद आया था. स्थानीय लोगों ने जब युवक को युवती के साथ पकड़ा तो उसने हाथ से कड़ा निकालकर फेंक दिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और लव जिहाद के एंगल से भी पड़ताल की जा रही है. जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मिर्ज़ा ग़ालिब की रिपोर्ट

