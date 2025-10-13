गाजियाबाद : फ्लैट देखने गए युवक की 31वीं मंजिल से गिरकर मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की 31वीं मंजिल से गिरने पर मौके पर ही मौत हो गई. यह व्यक्ति अपने दोस्त और एक प्रॉपर्टी ब्रोकर के साथ सोसाइटी में फ्लैट देखने गया था. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि यह घटना 12 अक्टूबर की शाम करीब 6:45 बजे हुई.

दोस्त संग फ्लैट देखने गया था शख्स

थाना इंदिरापुरम को पीआरवी के माध्यम से सूचना मिली कि साया गोल्ड सोसाइटी की 31वीं मंजिल से एक व्यक्ति नीचे गिर गया है. इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान सत्यम त्रिपाठी के रूप में हुई है, वह अपने मित्र कार्तिक सिंह और एक स्थानीय व्यक्ति (जो प्रॉपर्टी ब्रोकर बताया जा रहा है) के साथ फ्लैट देखने आया था.

सीसीटीवी खंगालने में जुटी है पुलिस

फ्लैट देखने के दौरान ही यह हादसा हुआ और सत्यम की ऊंचाई से गिरने के कारण मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही, घटना के कारणों की जांच के लिए सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है, जिससे मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सके.