हापुड़ रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला, ट्रैक से उतरा मालगाड़ी का इंजन

घटना हापुड़ रेलवे स्टेशन के यार्ड ट्रैक पर हुई. जानकारी के अनुसार, यह मालगाड़ी रेलवे का मैटेरियल लेकर स्टेशन पहुंची थी. अचानक, मालगाड़ी का इंजन रेलवे ट्रैक से नीचे उतर गया.

हापुड़:

उत्तर प्रदेश के हापुड़ रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया जब एक मालगाड़ी का इंजन ट्रैक से उतर गया. गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

यह घटना हापुड़ रेलवे स्टेशन के यार्ड ट्रैक पर हुई. जानकारी के अनुसार, यह मालगाड़ी रेलवे का मैटेरियल लेकर स्टेशन पहुंची थी. अचानक, मालगाड़ी का इंजन रेलवे ट्रैक से नीचे उतर गया.

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी और कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुुंचे, उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और इंजन को वापस ट्रैक पर लाने तथा ट्रैक को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है. हालांकि, इस घटना से रेलवे संचालन पर क्या असर पड़ा है, इसकी विस्तृत जानकारी अभी नहीं मिल पाई है.

