- बिहार के जमुई जिले में टेलवा बाजार हॉल्ट रेलवे स्टेशन के पास सीमेंट से भरी एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई.
- दुर्घटना के कारण कियुल-जसीडीह रेल खंड पर रेल यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है, दोनों ट्रैक प्रभावित हुए हैं.
- दुर्घटना की सूचना के बाद रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे. रेल यातायात फिर शुरू करने के लिए प्रयास किया जा रहा है.
Goods Train Derailed in Jamui: बिहार के जमुई जिले में एक मालगाड़ी दुर्गटनाग्रस्त हो गई. मालगाड़ी के पटरी से उतरने के बाद तीन डिब्बे नदी में गिर गए और करीब 10 डिब्बे पलट गए. इसके कारण कियुल जसीडीह रेल खंड पर रेल यातायात बाधित हुआ है. जानकारी मिली है कि यह हादसा जमुई जिले के टेलवा बाजार हॉल्ट रेलवे स्टेशन के पास हुआ है. मालगाड़ी में सीमेंट लदा था. रेलवे की ओर से इस रेल खंड पर यातायात सामान्य करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.
जानकारी के मुताबिक, हादसे के दौरान मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और इनमें से तीन नदी में गिर गए. इसके कारण इस मार्ग पर रेल यातायात प्रभावित हुआ है. अप और डाउन दोनों ही ट्रैक बाधित हुए हैं. हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.
रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे
घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे से जुड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस रूट पर रेल यातायात को सामान्य बनाने के लिए काम किया जा रहा है.
बता दें कि कियुल-जसीडीह रेल खंड बिहार और झारखंड को एक दूसरे से जोड़ना वाला रेल खंड है. यह मुख्य रूप से हावड़ा-दिल्ली मुख्य लाइन का हिस्सा है. यहां से हर रोज बड़ी संख्या में ट्रेनें गुजरती हैं. यही कारण है कि इस मार्ग के बाधित होने का रेल यातायात पर काफी असर पड़ा है और रेलवे की ओर से इस मार्ग को जल्द से जल्द खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं.
