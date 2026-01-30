विज्ञापन
यूपी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का BJP विधायक ने ही रोक लिया रास्ता, दोनों के बीच हुई कहासुनी, क्या है मामला

यूपी के महोबा में बीजेपी विधायक ने सड़कों की बदहाली को लेकर जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोक दिया, विरोध के दौरान पुलिस से झड़प और नारेबाजी भी हुई.

यूपी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का BJP विधायक ने ही रोक लिया रास्ता, दोनों के बीच हुई कहासुनी, क्या है मामला
जब रास्ते में रोक लिया गया यूपी मंत्री का काफिला
  • यूपी कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला महोबा में बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत के विरोध के कारण रुका
  • विधायक ने जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों की खराब हालत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया
  • मंत्री और विधायक के बीच कहासुनी हुई, समर्थकों ने नारेबाजी की और विरोध के दौरान पुलिस से झड़प भी हुई
महोबा:

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला महोबा में उस वक्त रुक गया, जब बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने अपने समर्थकों के साथ उनका रास्ता रोक लिया. बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों की बदहाली को लेकर नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया. यह घटना महोबा के रामश्री कॉलेज के पास उस समय हुई, जब मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ‘युवा उद्घोष कार्यक्रम' से लौट रहे थे.

मंत्री और बीजेपी विधायक में कहासुनी

रास्ता रोके जाने के दौरान मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी विधायक के बीच कहासुनी भी हुई. मौके पर मौजूद लोगों ने विधायक के समर्थन में नारेबाजी की, जबकि वीडियो में पीछे से “नेतागिरी नहीं” जैसी आवाजें भी सुनाई दे रही हैं. जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों को खोदा गया है, लेकिन लंबे समय से मरम्मत नहीं होने के कारण लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

समर्थक और पुलिस के बीच झड़प

इसी मुद्दे को लेकर विधायक बृजभूषण राजपूत ने मंत्री के सामने विरोध दर्ज कराया. विरोध के दौरान सीओ सदर और कोतवाल के साथ भी विधायक और समर्थकों की झड़प हो गई. जब पुलिस ने समर्थकों को हटाने की कोशिश की, तो स्थिति और मुश्किल हो गई. रास्ते से लोगों को हटाने के चक्कर में पुलिस के साथ झड़प भी हुई. इस दौरान धक्का‑मुक्की की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं.

सड़कों की बदहाली से परेशान लोग

बताया जा रहा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को देखते हुए जल जीवन मिशन के तहत बड़ी संख्या में परियोजनाएं चल रही हैं. हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कों की खुदाई के बाद उन्हें ठीक नहीं किया गया, जिससे आमजन को काफी दिक्कतें हो रही हैं. मौके पर मौजूद लोग और प्रदर्शनकारी यह मांग करते नजर आए कि जिन सड़कों को खोदा गया है, उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाए ताकि आवाजाही में दिक्कतें ना हो.

