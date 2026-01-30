40 दिन में गौ माता को राज्य माता घोषित करें नहीं तो... शंकराचार्य ने योगी सरकार को दिया अल्टीमेटम

प्रयागराज में संगम स्नान विवाद के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने काशी से अब नई मांग उठा दी है. प्रशासन की ओर से माफी की बात पर शंकराचार्य ने कहा कि अब माफी की बात पीछे छूट गई है. जब हम 10-11 दिन से वहां बैठे थे तो भी प्रयास किया गया. अब हम 10-11 मार्च को लखनऊ में संत समाज के साथ जाएंगे और अपनी मांगों को रखेंगे. उन्होंने 40 दिन में गोमाता को राज्य पशु घोषित करने की मांग की है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मौनी अमावस्या के दिन अपनी पालकी पर बैठकर दलबदल के साथ संगम स्नान करना चाहते थे, लेकिन माघ मेला प्रशासन ने उन्हें प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए पालकी के साथ आगे जाने से रोक दिया था. समर्थकों और सुरक्षाकर्मियों के बीच धक्कामुक्की भी हुई थी. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी मांगों को लेकर वहां 11 दिन अनशन पर रहे और फिर वहां से वाराणसी पहुंचे.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यूजीसी के नियमों पर भी मोर्चा खोला था और नए नियमों का विरोध किया था. शंकराचार्य ने कहा था कि उन्हें फूलों की वर्षा और सम्मान की चाह नहीं है. लेकिन बटुकों और संतो संन्यासियों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर माफी मांगनी चाहिए. प्रयागराज से लौटने पर शंकराचार्य ने कहा था कि वो बिना स्नान के ही भारी मन से लौट रहे हैं.