उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीते दिनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान की बड़ी चर्चा रही. जालौन पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम फेस से जुड़े सवाल पर कहा था कि कमल का फूल ही हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है. केशव प्रसाद ने सीएम फेस के रूप में योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया. इसे लेकर चर्चाएं तेज हुई. अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जवाब भी सामने आया है.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कमल का फूल हमारे लिए सबकुछ है. केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए योगी आदित्यनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा कि कमल के फूल पर ही हर व्यक्ति को चुनाव लड़ना है. मैं भी कमल के फूल पर ही चुनाव लड़ूगा.

योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि कौन हैं और कौन नहीं? यह सर्व ज्ञात और सर्वविख्यात है. योगी ने अपने इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया मंच एक्स पर भी साझा किया. इस वीडियो के कैप्शन में सीएम ने लिखा- कमल का फूल हमारे लिए सबकुछ है...



डिप्टी सीएम के बयान के बाद तेज हुई थी चर्चा



उल्लेखनीय हो कि जालौन में केशव प्रसाद मौर्य ने कमल के फूल को सीएम फेस बताया था. जिसके बाद उनके इस बयान पर खूब चर्चा हुई. बुधवार को डिप्टी सीएम ने फिर से इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कमल का फूल ही सबकुछ है. उन्होंने यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री हैं. कमल का फूल खिलेगा तभी भाजपा सत्ता में रहेगी. भाजपा में चुनावी जीत के बाद मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया है.





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