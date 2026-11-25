उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की चर्चा तेज है. एसपी ने अब तक गठबंधन के सिलसिले में कांग्रेस को 26 सीट ऑफर की हैं. इसके साथ ही, गठबंधन पर बातचीत फाइनल स्टेज पर पहुंचने से पहले ही समाजवादी पार्टी ने यूपी की पांच विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट का ऐलान भी कर दिया है. इनमें सहारनपुर जिले की दो सीटें सहारनपुर देहात और बेहट भी शामिल हैं. इन सबके बीच बिहार चुनाव के दौरान आरजेडी और कांग्रेस के बीच हुआ सीट बंटवारा याद आता है. ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या बिहार चुनाव के चुनाव के बाद आए नतीजों को देखते हुए अखिलेश यादव फूंक-फूंककर कदम रख रहे हैं?

कांग्रेस सूत्रों से एनडीटीवी को पता चला है कि समाजवादी पार्टी के ताजा फैसले से कांग्रेस के नेताओं को बड़ी हैरानी हुई है. इसके साथ ही नाराजगी भी सामने आई है.

यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और सहारनपुर से लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने तो खुलकर तल्ख लहजे में एसपी पर निशाना साधा. इमरान मसूद ने तो अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया कि अगर आप इस तरह से काम कर रहे हैं, तो फिर गठबंधन कहां है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा. यहां आप कुछ और कहते हैं और वहां कुछ और ही हो जाता है."

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सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का लंबा पोस्ट...

कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बातचीत और समाजवादी पार्टी की तरफ से पांच उम्मीदवारों के ऐलान के बीच यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लंबा-चौड़ा पोस्ट किया. उन्होंने आगामी यूपी चुनाव को एक ऐतिहासिक मौका बताया है. और कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हम दोनों पंथनिरपेक्ष पार्टियां मिलकर साम्प्रदायिक भाजपा और उनके संकीर्ण सोच के साथियों को हमेशा के लिए हराकर, देश को गलत हाथों में जाकर बर्बाद होने से बचा सकते हैं. इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि जितनी सीटें आप-हम लड़ें उनमें हमारी जीत की सीटें, न जीत पाने वाली सीटों से अधिक हों.

यानी अखिलेश यादव ने इशारों-इशारों में कांग्रेस को कह दिया है कि उतनी ही सीटों की मांग की जानी चाहिए, जितनी पर आपको जीत हासिल हो सके. वो सीटें नहीं मांगिए, जहां पर आपका आधार मजबूत नहीं है. बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव (2022) में कांग्रेस को सिर्फ दो सीटों- रामपुर खास और महराजगंज पर जीत मिली थी.

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फूंक-फूंककर कदम रख रहे हैं अखिलेश यादव!

बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को आरजेडी ने 61 सीटें दी थी लेकिन कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटों पर जीत मिली थी. ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव बिहार चुनाव से सीख लेते हुए उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारा करना चाहते हैं. उन्होंने इस बात इशारा अपनी एक्स पोस्ट में भी किया है. अखिलेश ने कहा, "आपकी टीम की तरफ से प्राथमिकता के आधार पर दी गई सीटों में से जिन 26 सीटों पर आज बात हो गई है, उनके अतिरिक्त अन्य सभी संभावित सीटें चिह्नित करके हमें भेज दें. फिर मिल बैठकर देखेंगे कि कौन सी सीट और उस पर कौन सा कैंडिडेट जीतने की पोजीशन में है. हो सकता है कि हम अपने आंकलन और जीत के गणितीय समीकरण के आधार पर कांग्रेस को ऐसी कई जीतने वाली सीटों के बारे में भी बताएं, जिन पर उन्होंने किसी कारणवश विचार ही नहीं किया है."

यानी अखिलेश का इशारा साफ है कि यूपी की एक भी सीट पर रिस्क नहीं लिया जाएगा. कांग्रेस को वही सीटें दी जाएंगी, जो वह जीत सकती है. उन्होंने इशारों-इशारों में यह भी कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में बिहार वाला फॉर्म्युला नहीं चलेगा.

अखिलेश यादव ने कहा, "हम नहीं चाहते हैं कि गठबंधन में एक-दूसरे पर उम्मीदवार थोपे जाएं बल्कि सहमति से तय किये जाएं, तब ही आपके-हमारे वोट आपस में ट्रांसफर होकर हम लोगों की जीत को सुनिश्चित करेंगे और कल को हम मिलकर कह सकेंगे कि हम लोगों ने तो पहले ही कहा था- बात सीट की नहीं, जीत की है."

'INDIA' से ज्यादा 'PDA' पर जोर...

अखिलेश यादव की पोस्ट में एक बात और देखने को मिली है कि वे समाजवादी पार्टी के 'पीडीए' नैरेटिव को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं. उन्होंने इंडिया ब्लॉक का नाम लिया लेकिन ऐसा लगता है कि वो पीडीए को ज्यादा प्राथमिकता देना चाहते हैं. अखिलेश सोशल मीडिया पोस्ट में लिखते हैं, "हमारी कोशिश तो ये है कि जब बड़े नेता बैठें तो सभी सीटों पर ‘इंडिया गठबंधन' के प्रत्याशी के रूप में बात हो, न कि कांग्रेस या सपा के प्रत्याशी के रूप में और सबसे अच्छी और सकारात्मक परिणाम देने वाली बात तो ये होगी कि हम लोग अपने प्रत्याशी को ‘पीडीए प्रत्याशी' के रूप में प्रस्तुत करें."

अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के परिणामों का भी जिक्र किया और इस दौरान भी पीडीए पर जोर दिया. जबकि लोकसभा का चुनाव इंडिया ब्लॉक के बैनर तले लड़ा गया था. अखिलेश यादव कहते हैं, "जिस प्रकार लोकसभा में आपके संगठन ने ‘पीडीए' के साथ पूरी तरह सहयोग किया वो सदैव सराहनीय रहेगा क्योंकि उसने ही मिलकर साम्प्रदायिक भाजपा को धूल चटाई थी, अब इस बार भी हम लोग मिलकर उप्र में और फिर केंद्र में भी भाजपा को हराएंगे."

उन्होंने आगे यह भी कहा कि हर शहर, मोहल्ले, गली और गांव तक ये बात पहुंच गई है कि जो पीड़ित है, वो पीडीए है. इसीलिए पूरे प्रदेश के हर समाज, हर वर्ग के ‘पीड़ित, दुखी, अपमानित' भाजपा के खिलाफ लामबंद हो गए हैं क्योंकि उन सबको ये विश्वास है कि ‘PDA ही NDA को हराएगा' और पीडीए ही परिवर्तन लाएगा.

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