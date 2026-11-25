ये आतंकवादी सालों पहले हथियार उठाने और ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान भाग गए थे. अब, बॉर्डर के उस पार सुरक्षित बैठे हुए, वे भारत में मौजूद अपने पुश्तैनी जमीन को बेचने की कोशिश कर रहे थे. मकसद था प्रॉपर्टी बेचने से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए किया जा सके. अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सही समय पर कार्रवाई करते हुए उन्हें रोक दिया है. एक बड़ी कार्रवाई के तहत, पुलिस ने जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के महोर और चसाना इलाकों के पांच आतंकवादियों की संपत्तियों को सील कर दिया है. ये सभी आतंकवादी फिलहाल पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (POJK) से अपनी आतंकी गतिविधियां चला रहे हैं.

सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि वे अपनी जमीन न बेच सकें और उससे मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल जम्मू के भीतरी इलाकों में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने के लिए न कर सकें.

जांच में सामने आया खतरनाक पैटर्न

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, ऐसी पक्की जानकारी मिली है कि ये आतंकवादी, जो कई साल पहले पाकिस्तान भाग गए थे, अभी भी सक्रिय हैं. वे हथियार और गोला-बारूद मुहैया करा रहे हैं, युवाओं को कट्टरपंथी बना रहे हैं और रियासी की पहाड़ियों में आतंकी नेटवर्क में नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं.

जांच में एक नया और खतरनाक पैटर्न सामने आया है. आतंकवादी अपने सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के जरिए अपने पैतृक गांवों में अपनी जमीन बेचने की कोशिश कर रहे थे. सुरक्षा बलों के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि जांचकर्ताओं के मुताबिक, इस तरह की बिक्री से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल इलाके में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाना था.

इस फंडिंग पाइपलाइन को रोकने के लिए, 'गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम' यानी UAPA के तहत इन संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है.

किन आतंकियों पर एक्शन?

जिन आतंकियों की जमीन सील की गई है, उनमें महोर के शाडोल निवासी मोहम्मद कय्यूम उर्फ ​​अब्दुल कय्यूम (2 कनाल 7.5 मरला जमीन), बद्दर निवासी बशीर अहमद उर्फ ​​मासूम (3 कनाल 8 मरला जमीन), अरनास के हुंडर निवासी शौकत अली (3 कनाल 10 मरला जमीन) और थुरू के खंती निवासी मंजूर अहमद उर्फ ​​मंजूर हुसैन शामिल हैं. मंजूर अहमद की 15 कनाल 19 मरला जमीन सील की गई है, जो कि जब्त की गई जमीन का सबसे बड़ा हिस्सा है. ये सभी लोग फिलहाल पाकिस्तान में रह रहे हैं और हिज्बुल मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं.

यह कार्रवाई 29 नवंबर 2024 को महोर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के तहत की गई है. विश्वसनीय जानकारी से पता चला था कि महोर और चसाना के कई युवा, जो 1991 से 2003 के बीच लापता हो गए थे, वे भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और इलाके की शांति भंग करने के लिए हथियारों की ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान चले गए थे. सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह कार्रवाई एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है. इसका मकसद सिर्फ आतंकवादियों को पकड़ना ही नहीं, बल्कि उन्हें वहां चोट पहुंचाना है जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होता है- यानी उनकी फंडिंग पर चोट करना.

अभी और एक्शन लिया जाएगा

संपत्ति को सील करके, एजेंसियों ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि आतंकवादी अपनी संपत्ति का इस्तेमाल हथियार खरीदने, नए लोगों को भर्ती करने या हमले करने के लिए फंड जुटाने में न कर सकें. यह उनके उन समर्थकों के लिए भी एक साफ संदेश है जो अभी भी देश के भीतर मौजूद हैं. उन्हें संदेश दे दिया गया है कि किसी आतंकवादी को उसकी संपत्ति बेचने में मदद करना अब उतना ही बड़ा अपराध है, जितना कि उसे बंदूक उठाने में मदद करना.

सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में ऐसी और भी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं, क्योंकि एजेंसियां ​​उन अन्य आतंकवादियों की संपत्तियों की पहचान कर रही हैं जो देश से भाग गए हैं और अभी भी सीमा पार से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं.

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