हुड़दंग किया, माहौल बिगाड़ा तो खैर नहीं... कांवड़ यात्रा पर सीएम योगी ने दे दिया अल्टीमेटम

Kanwar Yatra 2026: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra) को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि यात्रा के दौरान किसी भी तरह का हुड़दंग, अव्यवस्था या माहौल खराब करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी. शुक्रवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा, श्रावणी शिवरात्रि, चेहल्लुम, स्वतंत्रता दिवस, बारावफात और रक्षाबंधन की तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस आयोजन में सुरक्षा, सुविधा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. साथ ही अफवाह फैलाने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने, खाद्य पदार्थों में मिलावट और श्रद्धालुओं से अधिक वसूली करने वालों के खिलाफ तत्काल और कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए.

कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन को सख्त संदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, भोजन की गुणवत्ता और सार्वजनिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए. उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं ऐसी हों कि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी का सामना न करना पड़े. मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, अफवाह फैलाने या अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए.

मेरठ मॉडल पूरे प्रदेश में लागू होगा

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मेरठ जोन द्वारा तैयार किया गया कांवड़ यात्रा प्रबंधन मॉडल प्रदेश के सभी पुलिस जोनों के साथ साझा किया जाए, ताकि पूरे राज्य में एक जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकें. उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी कांवड़ संघों के साथ लगातार संवाद बनाए रखें और कांवड़ शिविर संचालकों का सत्यापन पहले से पूरा कर लें.

कांवड़ मार्गों पर विशेष सुविधाएं देने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत कराने का निर्देश दिया. साथ ही कांवड़ मार्गों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, शौचालय और अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि मेडिकल कैंप पूरी तरह सक्रिय रखे जाएं और एंटी-वेनम तथा एंटी-रेबीज इंजेक्शन सहित आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध रहे. महिलाओं की सुविधा के लिए प्रमुख घाटों पर चेंजिंग रूम बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं.

मांस और शराब की दुकानें रहेंगी बंद

मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने कांवड़ मार्गों पर मांस और शराब की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए. इसके अलावा खाद्य पदार्थों में मिलावट, गंदगी और अधिक कीमत वसूलने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने को कहा. उन्होंने कहा कि प्रत्येक दुकान पर संचालक का नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए.

डीजे और सोशल मीडिया पर भी सख्ती

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डीजे की ध्वनि निर्धारित मानकों के भीतर ही रहनी चाहिए. अत्यधिक शोर किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक और फर्जी सूचनाओं पर तुरंत जवाब देने और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

ड्रोन और CCTV से होगी निगरानी

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने संवेदनशील स्थलों पर CCTV कैमरे, ड्रोन निगरानी और अतिरिक्त पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए. उन्होंने संदिग्ध गतिविधियों पर करीबी नजर रखने और किसी भी खतरे को समय रहते रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने को कहा.

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर भी नजर

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, इसलिए घाटों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाए. बाढ़ और कटान संभावित क्षेत्रों में पहले से तैयारियां पूरी रखने के भी निर्देश दिए गए. साथ ही VIP मूवमेंट ऐसी हो कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

जनप्रतिनिधियों से राय लेने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अगले दो से तीन दिनों के भीतर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा करें और उनके सुझावों को भी व्यवस्थाओं में शामिल किया जाए. योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि कांवड़ यात्रा आस्था का महापर्व है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही, अव्यवस्था या माहौल बिगाड़ने की कोशिश पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी.

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