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Illegal Kidney Transplant Racket: कानपुर में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़े बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश, डॉक्टर दंपत्ति समेत 6 हिरासत में लिए गए

Racket Busted In Kanpur: अवैध किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़े नेटवर्क को लेकर हुई संयुक्त छापेमारी की कार्रवाई कानपुर शहर के 3 नामी अस्पतालों में की गई है. जिन अस्पतालों में छापेमारी की गई. उनमें आहूजा, मेड लाइफ़ और प्रिया हॉस्पिटल शामिल है. मामले में दलालों और नेटवर्क से जुड़े कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी तलाश जारी है.

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Illegal Kidney Transplant Racket: कानपुर में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़े बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश, डॉक्टर दंपत्ति समेत 6 हिरासत में लिए गए
MAJOR NETWORK BUSTED LINKED TO ILLEGAL KIDNEY TRANSPLANTS IN KANPUR

Major Racket Busted: उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़े एक नेटवर्क का खुलासा हुआ है. रैकेट का लिंक शहर के नामी अस्पतालों से जुड़ा है, मामले की सूचना के बाद पुलिस, जांच एजेन्सी और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई के बाद एक निजी अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर दंपति समेत छह लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस अब नेटवर्क की तह में जाने के लिए सभी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है.

अवैध किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़े नेटवर्क को लेकर हुई संयुक्त छापेमारी की कार्रवाई कानपुर शहर के 3 नामी अस्पतालों में की गई है. जिन अस्पतालों में छापेमारी की गई. उनमें आहूजा, मेड लाइफ़ और प्रिया हॉस्पिटल शामिल है. मामले में दलालों और नेटवर्क से जुड़े कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी तलाश जारी है.

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अवैध किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़े बड़े नेटवर्क के पर्दाफाश होने से मचा हड़कंप

रिपोर्ट के मुताबिक कल्याणपुर और रावतपुर क्षेत्र में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़े एक बड़े नेटवर्क के पर्दाफाश होने से शहर में हड़कंप मच गया है. छापेमारी में हिरासत में लिए लोगों के बारे में कुछ कहने से पुलिस अभी बच रही है. पुलिस अधिकारी अवैध किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़े नेटवर्क के पर्दाफाश होने के बाद  जांच पूरी होने तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से बच रही हैं.

प्रलोभन देकर किडनी डोनेट करने के लिए लोगों को तैयार किया जाता था

सूत्रों के अनुसार, सुनियोजित तरीके से संचालित किए जा रहे रैकेट में बाहरी राज्यों के लोगों को आर्थिक प्रलोभन देकर कानपुर बुलाया जाता था और उन्हें किडनी डोनेट करने के लिए तैयार किया जाता था. इसके बाद शहर के निजी अस्पतालों में अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया पूरी कराई जाती थी. पूरे नेटवर्क में बिचौलियों की भूमिका अहम बताई जा रही है, जो डोनर और मरीज के बीच संपर्क स्थापित करते थे.

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पुलिस की जांच में सामने आया है कि उत्तराखंड के एक युवक का रावतपुर थाना क्षेत्र स्थित नामी निजी अस्पताल में उसका किडनी ट्रांसप्लांट कराया गया था. ऑपरेशन के बाद डोनर और मरीज को कुछ समय तक अस्पताल में रखा गया और बाद में डोनर को कल्याणपुर के दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, ताकि पूरे मामले को छिपाया जा सके.

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सूचना के बाद क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस ने देर रात अस्पतालों में की छापेमारी

मामले की जानकारी मिलने पर क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस ने सोमवार देर रात संबंधित अस्पताल में छापेमारी की. छापेमारी के दौरान एक कर्मचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उससे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने दूसरे अस्पताल में भी दबिश दी, जहां मरीज को शिफ्ट किए जाने की बात सामने आई. यहां मरीज के परिजनों और अस्पताल स्टाफ से भी कड़ाई से पूछताछ की गई है.

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हिरासत में लिए गए डॉक्टर दंपति से कानपुर पुलिस गुप्त स्थान पर कर रही पूछताछ 

सूत्रों का कहना है कि जांच के दौरान एक नामी अस्पताल संचालक डॉक्टर दंपति की भूमिका संदिग्ध पाई गई है. दोनों को हिरासत में लेकर गुप्त स्थान पर पूछताछ की जा रही है. प्रारंभिक जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि यह नेटवर्क केवल कानपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और नेपाल तक फैला हो सकता है.

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पुलिस सूत्रों के मुताबिक कल्याणपुर क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक निजी अस्पताल जांच के दायरे में हैं. देर रात तक कई अस्पतालों में छापेमारी कर दस्तावेजों की जांच की गई. पुलिस अस्पतालों के रजिस्टर, मरीजों के रिकॉर्ड और ट्रांसप्लांट से जुड़े दस्तावेज खंगाल रही है, ताकि पूरे नेटवर्क की परतें खोली जा सकें.

अवैध किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़े बड़े नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी पुलिस

फिलहाल, पुलिस अवैध किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़े नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अब तक कितने मामलों में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है. मामले की तफ्तीश में जुटे पुलिस अधिकारियों का मानना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं.

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