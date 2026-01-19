ड्राइवर की सूझबूझ ने किया झांसी लिव-इन पार्टनर मर्डर मामले का खुलासा, जानें पूरा मामला

उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है. रेलवे से रिटायर हो चुके एक कर्मचारी रामसिंह पर आरोप है कि उसने अपनी 35 साल की लिव-इन पार्टनर प्रीति की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले से दो शादियां कर चुका था और तीसरी महिला के साथ लिव-इन रिलेशन में रह रहा था. प्रीति लगातार उससे पैसों की मांग करती थी, जिससे परेशान होकर उसने हत्या की योजना बनाई और इस घटना को अंजाम दिया.

जानकारी के मुताबिक, प्रीति की हत्या करने के बाद आरोपी ने शव को एक नीले बक्से में बंद किया और फिर उसे जला दिया. सबूत मिटाने के लिए शव की बची हुई राख और जले हुए हिस्सों को बोरियों में भरकर नदी में बहा दिया.

ड्राइवर को हुआ शक और फिर खुला मामला

इस मामले का खुलासा खुलासा लोडर चालक जयपाल की सूझबूझ के कारण हुआ.

रामसिंह ने बक्से को बेटे और अन्य लोगों की मदद से लोडर गाड़ी में रखवाया और दूसरी पत्नी गीता के घर भिजवाया था.

लोडर चालक जयपाल को बक्‍से में कुछ संदिग्ध होने का शक हुआ और उसने यूपी‑112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी.

पुलिस शहर कोतवाली क्षेत्र के फूटा चोपड़ा मोहल्ले में पहुंची और बक्सा बरामद किया.

पुलिस ने बक्सा खुलवाया तो जली हड्डियां और कोयले जैसे अवशेष मिले.

इसके बाद फोरेंसिक टीम को बुलाया गया और मौके से नमूने इकट्ठा किए गए.

जयपाल ने क्‍या बताया?

जयपाल ने बताया कि मोहल्ले का एक लड़का 400 रुपए में गाड़ी बुक करके ले गया था. वह एक बक्सा उठाकर लाया. इस पर उसे शक हुआ कि उसमें कुछ संदिग्ध सामान है. इसके बाद जयपाल ने उस बक्‍से को ले जाने से मना भी किया. हालांकि जोर देने पर वह बक्‍सा लेकर तो आ गया, लेकिन उसका शक और गहरा गया और उसने इसकी पुलिस को सूचना दी.

प्रीति से परेशान हो चुका था रामसिंह

पुलिस द्वारा पूछताछ में गीता ने बताया कि वह रामसिंह की दूसरी पत्नी है. उसका कहना था कि रामसिंह ने उसे बताया था कि वह प्रीति से परेशान हो चुका था, क्योंकि वह लगातार पैसों की मांग करती थी. प्राथमिक जांच में यह भी पता चला कि रामसिंह की पहली पत्नी सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में रहती है, लेकिन वह उसे लगभग 30 साल पहले छोड़ चुका था. दूसरी पत्नी से उसे एक बेटा नितिन है और एक अन्‍य सौतेला बेटा भी परिवार में है.

पुलिस को मिले कई अहम सबूत

पुलिस अधीक्षक नगर प्रीति सिंह ने बताया कि लोडर चालक का शक ही इस पूरे मामले का खुलासा करने में अहम रहा. उन्होंने बताया कि जांच के दौरान गीता के घर और उसके आसपास ऐसी कई परिस्थितियां मिलीं जो हत्या और शव जलाने की पुष्टि करती हैं. मृतका के पूर्व पति की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं.

बेटे नितिन सहित दो लोग हिरासत में

बेटे नितिन समेत दो लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जबकि मुख्य आरोपी रामसिंह अब भी फरार है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, 8 जनवरी को हत्‍या की गई थी और शव को तिरपाल में लपेटकर रखा गया था. इसके बाद मौका देखकर उसे नीले बक्से में डालकर जला दिया गया.

स्थानीय लोगों ने भी पुलिस को बताया कि रामसिंह पिछले तीन‑चार दिनों से घर के पास लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था और वहां से अजीब सी गंध भी आ रही थी, जिसे उन्होंने सामान्य माना था. अब पूरा मामला सामने आने के बाद पड़ोसी भी हैरान हैं.

